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एक जिला, एक नदी से सरायन को बचाने की तैयारी, लखीमपुर से सीतापुर तक राहत के आसार

Mar 25, 2026 12:24 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखीमपुर खीरी
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Sarayan River Revival: योगी आदित्यनाथ सरकार की एक जनपद, एक नदी योजना के तहत लखीमपुर खीरी से निकलकर सीतापुर में गोमती में मिलने वाली सरायन नदी को बचाने की तैयारी चल रही है।

एक जिला, एक नदी से सरायन को बचाने की तैयारी, लखीमपुर से सीतापुर तक राहत के आसार

Sarayan River Revival: कभी अविरल बहने वाली सरायन नदी आज कई स्थानों पर नाले में बदल चुकी है। बारिश के मौसम में इसमें पानी जरूर आता है, लेकिन गर्मियों में इसकी धारा लगभग सूख ही जाती है। वर्षों से उपेक्षा, अतिक्रमण और गाद भरने के कारण सरायन नदी पहचान खोती जा रही थी। लेकिन, अब इस नदी को फिर से जीवन देने की पहल शुरू की गई है। सरकार की ‘एक जिला, एक नदी’ योजना के तहत सरायन नदी का चयन किया गया है। लगभग 170 किलोमीटर लंबी सरायन नदी लखीमपुर खीरी से निकलकर सीतापुर में गोमती में मिल जाती है। सरायन को अविरल बनाया गया तो इससे पर्यावरण, जल संरक्षण और कृषि को बड़ा लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य से नदी के पुनर्जीवन की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।

सरायन नदी की सबसे बड़ी समस्या इसके किनारों पर अवैध कब्जे और जगह-जगह प्रवाह में आई रुकावट है। कई जगहों पर लोगों ने नदी की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे बहाव का प्राकृतिक मार्ग बाधित हो गया है। बरसात के बाद पानी का प्रवाह रुक जाने से नदी का अधिकांश हिस्सा सूख जाता है। गर्मियों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि पशु-पक्षियों को भी पानी के लिए भटकना पड़ता है।

गंगा समिति की बैठक में सरायन नदी को फिर से प्रवाहित करने को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। निर्णय लिया गया कि नदी के उद्गम स्थल से लेकर सीतापुर जिले की सीमा तक इसका विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के दौरान उन जगहों की पहचान की जाएगी जहां नदी का प्रवाह बाधित हो रहा है और जहां अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाकर नदी का मार्ग साफ कराया जाएगा।

सरायन नदी रिवाइवल प्रोजेक्ट में कई विभागों को सौंपी गई है जिम्मेदारी

सीडीओ अभिषेक कुमार ने सरायन नदी रिवाइवल प्रोजेक्ट में कई विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। मनरेगा, ग्राम पंचायत, सिंचाई खंड, लघु सिंचाई और राजस्व विभाग मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। मनरेगा के तहत नदी की सफाई और गाद निकालने का काम कराया जाएगा, जबकि राजस्व विभाग अतिक्रमण हटवाएगा। सिंचाई विभाग नदी के प्रवाह को सुचारु बनाने का जरूरी तकनीकी सहयोग देगा।

49 तालाबों और 51 नालों को किया गया है चिह्नित

नदी के पुनर्जीवन के लिए आसपास के जल स्रोतों को भी इससे जोड़ा जाएगा। प्रशासन ने सरायन नदी के दोनों ओर स्थित 49 तालाबों और 51 नालों को चिह्नित किया है। इन तालाबों की सफाई कराकर उन्हें नदी से जोड़ा जाएगा, ताकि बारिश का पानी सीधे इन जल स्रोतों तक पहुंच सके। इससे नदी का जल स्तर बढ़ेगा और आसपास के क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज भी बेहतर होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना सफल रही तो सरायन नदी पुराने स्वरूप में लौट सकती है। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पशु-पक्षियों को भी जल स्रोत उपलब्ध होंगे और पर्यावरण में भी सुधार होगा। प्रशासन को उम्मीद है कि ‘एक जिला, एक नदी’ योजना के तहत शुरू हुआ यह अभियान सरायन नदी को फिर से अविरल बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी योगी आदित्यनाथ सरकार की एक जनपद, एक नदी योजना के तहत अलग-अलग स्थानीय नदियों को फिर से अविरल बनाने की योजना पर काम चल रहा है।

Sarayan River
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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