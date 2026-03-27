डीएम आएंगे, तभी शुरू होगा कार्यक्रम; जब लौट गए मंत्री असीम अरुण, तब पहुंचे कलेक्टर-एसपी

Asim Arun Ashutosh Agnihotri: योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण को कन्नौज में एक सरकारी कार्यक्रम छोड़कर ऐसे ही लौटना पड़ा, जब आयोजकों ने साफ कह दिया कि प्रोग्राम डीएम आशुतोष अग्निहोत्री के आने के बाद शुरू होगा।

Asim Arun Ashutosh Agnihotri IAS Controversy: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अफसर रहे योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री असीम अरुण को कन्नौज डीएम और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अफसर आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में इतना इंतजार करवाया कि सब्र का बांध टूटने पर असीम अरुण प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही लौट गए। असीम अरुण कन्नौज सीट के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी। कन्नौज के रोमा स्मारक में गुरुवार को सांस्कृतिक विभाग का एक कार्यक्रम था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि असीम अरुण आमंत्रित थे। समय पर पहुंच गए असीम अरुण को 45 मिनट के इंतजार के बाद भी कार्यक्रम शुरू नहीं होने पर बताया गया कि जब डीएम आएंगे, तब प्रोग्राम शुरू होगा। इसके बाद मंत्री कार्यक्रम छोड़कर लौट गए। उनके जाने के बाद डीएम-एसपी आए, लेकिन फिर फोन पर मान-मनौव्वल के बाद भी असीम अरुण नहीं लौटे।

कन्नौज के रोमा स्मारक में गुरुवार की शाम 5:30 बजे डिस्कवर योर रूट्स (अपनी जड़ों को खोजें) कार्यक्रम होना था। कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग का था, जिसे शाम 5:30 बजे शुरू होना था। असीम अरुण इसके मुख्य अतिथि थे। मंत्री असीम अरुण शाम 5:15 बजे पत्नी ज्योत्सना के साथ पहुंच गए, लेकिन तब तक वहां कोई अफसर नहीं आए थे। मंत्री भाजपा के जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया समेत कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अधिकारियों का इंतजार करने लगे। 45 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब डीएम नहीं पहुंचे तो मंत्री कार्यक्रम चालू होने से पहले निकल गए।

असीम अरुण के निकलने के बाद डीएम आशुतोष अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार पहुंचे और फोन पर मंत्री को मनाने की कोशिश की, लेकिन असीम अरुण वापस नहीं आए। न ही भाजपा का कोई नेता कार्यक्रम में लौटा। इसके बाद डीएम के निर्देश पर कार्यक्रम शुरू करा दिया गया, जिसमें केवल अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने कहा कि हम लोग पौने घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, इसलिए लौट आए। उन्होंने कहा कि जब उनके नेता असीम अरुण ही चले गए तो वहां जाने का औचित्य नहीं था। मामले में अफसरों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन प्रशासन से मंत्री की नाराजगी को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

मंत्री असीम अरुण ने डीएम आशुतोष अग्निहोत्री को लिखा कड़ा पत्र मंत्री असीम अरुण ने इस घटनाक्रम को लेकर कन्नौज के कलेक्टर आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को एक कड़ा पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि एक अनुशासित नागरिक की तरह वो समय पर पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर शिष्टाचार और समयबद्धता का पूरी तरह अभाव दिखा। असीम ने बताया है कि उनके पहुंचने के 15 मिनट बाद एसडीएम और उनके बाद एडीएम पहुंचे। कार्यक्रम डीएम के आगमन के बाद शुरू होने की घोषणा होती रही।

असीम ने लिखा है कि करीब 45 मिनट इंतजार के बावजूद डीएम के आने का कोई स्पष्ट समय नहीं बताया गया, जिससे स्थिति असहज हो गई और उन्हें लौटना पड़ा। पत्र में मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों को समय की पाबंदी और अनुशासन का पालन करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि एक लोक सेवक के रूप में सभी को पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए, जो समय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं।

असीम अरुण के जाने के बाद कार्यक्रम में बैठे डीएम और एसपी की तस्वीर