योगी सरकार का डबल अटैक: खानपान के सामान में थूक, पेशाब या मल मिलाया तो 10 साल की जेल

खान-पान के सामान में थूक, पेशाब और मल मिलाने की घटनाओं के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दो कानून लाने जा रही है जिसके तहत दस साल की सजा हो सकती है। यूपी सरकार ने मंगलवार को जारी बयान में इसके बारे में बताया है। योगी सरकार के प्रस्तावित कानून का नाम UP Prevention of Contamination (Consumer Right to Know) और UP Prevention of Impersonation and Anti-harmony Activities and Prohibition of Spitting होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन विधेयकों में दस साल की सजा के साथ ही दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने और भारी जुर्मान लगाने का भी प्रावधान होगा।