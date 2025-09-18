Yogi government's gift to farmers: MSP for coarse grains increased, procurement to begin from October 1st किसानों को योगी सरकार की सौगात, मोटे अनाज की MSP बढ़ी, पहली अक्तूबर से होगी खरीद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government's gift to farmers: MSP for coarse grains increased, procurement to begin from October 1st

किसानों को योगी सरकार की सौगात, मोटे अनाज की MSP बढ़ी, पहली अक्तूबर से होगी खरीद

यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात दी है। मोटे अनाज की एमएसपी बढ़ाते हुए रेट तय कर दिए हैं। पहली अक्तूबर से खरीदी की शुरुआत होगी। मक्का का 2400, बाजरा का 2775, ज्वार (हाईब्रिड) का 3699 व ज्वार (मालवांडी) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3749 रुपये प्रति कुंतल तय कर दिया गया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 08:48 PM
share Share
Follow Us on
किसानों को योगी सरकार की सौगात, मोटे अनाज की MSP बढ़ी, पहली अक्तूबर से होगी खरीद

यूपी के किसानोंं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मोट अनाज यानी श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा का 2775 रुपये प्रति कुंतल, ज्वार (हाइब्रिड) का 3699 व ज्वार (मालवांडी) का 3749 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही खरीद की तारीख भी घोषित कर दी है। मोटे अनाजों की खरीद पहली अक्तूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। 'मोटे अनाज' में शामिल मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण व नवीनीकरण चल रहा है।

खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक इसके लिए किसानों को fcs.up.gov.in या ऐप UP KISAN MITRA पर पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। खरीद पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर-18001800150 से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से भी संपर्क साध सकते हैं। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:योगी का ऑपरेशन क्लीन; पशु तस्करों का नेटवर्क न तोड़ पाने वाले एसपी को हटाना शुरू

इन जिलों में होगी मक्का खरीद

बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, देवरिया व ललितपुर में मक्का की खरीद की जाएगी।

बाजरा खरीद वाले जनपद निर्धारित

बदायूं, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर नगर-देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, मीरजापुर, बलिया, हरदोई व उन्नाव

इन जिलों में होगी ज्वार की खरीद

बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर व जालौन में ज्वार की खरीद होगी।

Farmers News CM Yogi CM Yogi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |