यूपी के गांवों में इस काम के लिए 5000 करोड़ रुपए और खर्च करेगी योगी सरकार, प्रस्ताव को मंजूरी

योगी सरकार यूपी के गांवों में इस काम के लिए 5000 करोड़ रुपए और खर्च करेगी। गांवों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना को रफ्तार देने के लिए प्रदेश सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की है।

UP News: यूपी के गांवों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना को रफ्तार देने के लिए प्रदेश सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की है। यह धनराशि केंद्र से योजना का पैसा मिलने की प्रत्याशा में मंजूर किया गया है। इस राशि से अधूरी पाइप पेयजल योजनाएं पूरी की जाएंगी और जो योजनाएं बनकर तैयार हैं लेकिन भुगतान या अन्य कारणों से चालू नहीं हो सकी हैं, उनका संचालन शुरू किया जाएगा। धनराशि स्वीकृति किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पाइप से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत बड़े पैमाने पर योजनाएं चल रही हैं। कई जिलों में पाइप लाइन और टंकी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन धनराशि के अभाव में कुछ योजनाएं पूरी तरह चालू नहीं हो पा रही हैं. इसी को देखते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में देगी।