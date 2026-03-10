यूपी के गांवों में इस काम के लिए 5000 करोड़ रुपए और खर्च करेगी योगी सरकार, प्रस्ताव को मंजूरी
योगी सरकार यूपी के गांवों में इस काम के लिए 5000 करोड़ रुपए और खर्च करेगी। गांवों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना को रफ्तार देने के लिए प्रदेश सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की है।
UP News: यूपी के गांवों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना को रफ्तार देने के लिए प्रदेश सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृति की है। यह धनराशि केंद्र से योजना का पैसा मिलने की प्रत्याशा में मंजूर किया गया है। इस राशि से अधूरी पाइप पेयजल योजनाएं पूरी की जाएंगी और जो योजनाएं बनकर तैयार हैं लेकिन भुगतान या अन्य कारणों से चालू नहीं हो सकी हैं, उनका संचालन शुरू किया जाएगा। धनराशि स्वीकृति किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पाइप से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत बड़े पैमाने पर योजनाएं चल रही हैं। कई जिलों में पाइप लाइन और टंकी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन धनराशि के अभाव में कुछ योजनाएं पूरी तरह चालू नहीं हो पा रही हैं. इसी को देखते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में देगी।
अधूरी परियोजनाओं का शुरू होगा संचालन
योजना के तहत सबसे पहले उन पाइप पेयजल योजनाओं की बकाया देनदारियां चुकाई जाएंगी जो भौतिक रूप से पूरी हो चुकी हैं लेकिन अभी तक चालू नहीं हो सकी हैं। इसके बाद 90 से 100 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी योजनाओं को तेजी से पूरा कर संचालन और अनुरक्षण में लाया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में गांवों में नल से पानी की आपूर्ति शुरू हो सकेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विन्ध्य और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 63 सतही जल आधारित और 548 भूगर्भ जल आधारित पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में 36232 भूगर्भ जल आधारित योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जल गुणवत्ता से प्रभावित जिलों में सतही स्रोत आधारित 14 योजनाएं भी बनाई जा रही हैं।
