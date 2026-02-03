योगी सरकार शहरी सुविधाओं पर खर्च करेगी 25 हजार करोड़, नगर विकास विभाग का बजट तैयार

संक्षेप: यूपी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी को आ रहा है। वित्त विभाग को सभी विभागों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। नगर विकास विभाग ने 25 हजार करोड़ रुपये से शहरी सुविधाएं देने की योजना तैयार की है।

केंद्रीय बजट के बाद यूपी सरकार अपने बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभागवार बजट वित्त विभाग को पहुंचने लगा है। नगर विकास विभाग ने 25 हजार करोड़ रुपये से शहरी सुविधाएं देने की योजना तैयार की है। शहरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए नई योजना शुरू की जा रही है।

यूपी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी को आ रहा है। वित्त विभाग को सभी विभागों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। शहरी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग की है। नगर विकास विभाग ने बिंदुवार बजट तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक मूल बजट करीब 25400 करोड़ रुपये का तैयार किया गया है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ रुपये खर्च कर लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी।

प्रदेश के जिला मुख्यालय वाले नगर पालिका परिषदों को आदर्श स्मार्ट नगर बनाने के लिए 500 करोड़ खर्च होंगे। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कुंभ मेला प्रयागराज में सुविधाएं देने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2027 में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए 250 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। निकाय चुनाव की तैयारियां अगले वित्तीय वर्ष से पहले शुरू हो जाएंगी, इसीलिए इसी बजट में इसकी व्यवस्था की गई है।