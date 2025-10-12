यूपी में युवाओं के लिए अच्छी खबर, छोटे जिलों में उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधा देगी योगी सरकारी

उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों में उद्योग लगाने वालों को यूपी सरकार विशेष सुविधाएं देने जा रही है। छोटे जिलों खासकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मांग के अनुरूप तुरंत जमीनें दी जाएंगी।

यूपी में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों में उद्योग लगाने वालों को यूपी सरकार विशेष सुविधाएं देने जा रही है। छोटे जिलों खासकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मांग के अनुरूप तुरंत जमीनें दी जाएंगी। इसके साथ ही विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी तुरंत मिलेगी। अन्य तरह की छूट भी जल्द दी जाएगी। उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जिलों में यूपीसीडा द्वारा भूमि बैंक तैयार कराया जा रहा है। इसकी पूरी सूची यूपीसीडा के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक समूहों द्वारा जैसे ही भूमि की मांग की जाएगी, उन्हें तुरंत मौके पर ले जाकर इसे दिखते हुए आवंटन की प्रक्रिया पूरी जाएगी।

भूमि बैंक की ऑनलाइन जानकारी यूपीसीडा उद्योग लगाने के लिए बड़ा भूमि बैंक तैयार कर रहा है। बाराबंकी में 207 एकड़, हरदोई में 750, चित्रकूट 252, बांदा में 90, हाथरस 483, पीलीभीत 952, प्रतापगढ़ 102, एटा 79, कन्नौज 17, ललितपुर 1472, लखीमपुर 200, सीतापुर 71, फतेहपुर 55, गाजीपुर 78, फर्रुखाबाद 82, बुलंदशहर में 78 एकड़ भूमि की व्यवस्था की जा रही है। इन भूखंडों को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से बेंचा जाएगा।

युवाओं को उनके जिले में रोजगार राज्य सरकार प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े जिलों में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार कराना चाहती है, जिससे युवाओं को उनके जिले में ही रोजगार मिल सके। उद्योगों द्वारा स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देने में तरजीह दी जाएगी। इसके लिए युवाओं को स्थानीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराना होगा। औद्योगिक समूहों द्वारा प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित युवाओं को यहीं से सूची लेकर नौकरी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को मैन पावर भी मिल जाएंगे और युवाओं को रोजगार भी।