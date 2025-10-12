Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government will provide special facilities for setting up industries small districts

यूपी में युवाओं के लिए अच्छी खबर, छोटे जिलों में उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधा देगी योगी सरकारी

उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों में उद्योग लगाने वालों को यूपी सरकार विशेष सुविधाएं देने जा रही है। छोटे जिलों खासकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मांग के अनुरूप तुरंत जमीनें दी जाएंगी।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताSun, 12 Oct 2025 08:31 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में युवाओं के लिए अच्छी खबर, छोटे जिलों में उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधा देगी योगी सरकारी

यूपी में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों में उद्योग लगाने वालों को यूपी सरकार विशेष सुविधाएं देने जा रही है। छोटे जिलों खासकर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में मांग के अनुरूप तुरंत जमीनें दी जाएंगी। इसके साथ ही विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी तुरंत मिलेगी। अन्य तरह की छूट भी जल्द दी जाएगी। उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन जिलों में यूपीसीडा द्वारा भूमि बैंक तैयार कराया जा रहा है। इसकी पूरी सूची यूपीसीडा के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक समूहों द्वारा जैसे ही भूमि की मांग की जाएगी, उन्हें तुरंत मौके पर ले जाकर इसे दिखते हुए आवंटन की प्रक्रिया पूरी जाएगी।

भूमि बैंक की ऑनलाइन जानकारी

यूपीसीडा उद्योग लगाने के लिए बड़ा भूमि बैंक तैयार कर रहा है। बाराबंकी में 207 एकड़, हरदोई में 750, चित्रकूट 252, बांदा में 90, हाथरस 483, पीलीभीत 952, प्रतापगढ़ 102, एटा 79, कन्नौज 17, ललितपुर 1472, लखीमपुर 200, सीतापुर 71, फतेहपुर 55, गाजीपुर 78, फर्रुखाबाद 82, बुलंदशहर में 78 एकड़ भूमि की व्यवस्था की जा रही है। इन भूखंडों को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से बेंचा जाएगा।

युवाओं को उनके जिले में रोजगार

राज्य सरकार प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े जिलों में ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार कराना चाहती है, जिससे युवाओं को उनके जिले में ही रोजगार मिल सके। उद्योगों द्वारा स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देने में तरजीह दी जाएगी। इसके लिए युवाओं को स्थानीय रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराना होगा। औद्योगिक समूहों द्वारा प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित युवाओं को यहीं से सूची लेकर नौकरी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को मैन पावर भी मिल जाएंगे और युवाओं को रोजगार भी।

मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

औद्योगिक इकाइयों के आसपास बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उद्योगों में काम करने वालों के लिए आवास के साथ ही गेस्ट हाउस और पार्क की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके साथ व्यवसायिक वातावरण भी विकसित किया जाएगा, जिससे उद्योगों में काम करने वालों को जरूरत के आधार पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सरकार का मानना है कि उद्योगों के आसपास बेहतर सुविधाएं मिलने से रोजगार तो बढ़ेगा ही साथ में किसानों को अपनी भूमि की अच्छी कीमत भी मिलेगी।

CM Yogi Up Latest News Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |