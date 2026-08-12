यूपी में इस काम के लिए 45 साल के पट्टे पर जमीन देगी योगी सरकार, कई सहूलियतें भी मिलेंगी; जानें डिटेल

बिजनेस पार्क नीति हाल में जारी की गई है। इसके तहत बिजनेस कंसोर्टियम, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, सूचीबद्ध कंपनियां औद्योगिक पार्क विकसित कर सकेंगी। निजी डेवलपर्स को जमीन 45 साल के पट्टे पर दी जाएगी जिसे अतिरिक्त 45 सालों के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा। बिजनेस पार्क कम के कम 10 एकड़ में विकसित होगा।

विनोद पांडेय, लखनऊ उत्तर प्रदेश में निजी डेवलपर्स के लिए गुड न्यूज है। अब वे भी बिजनेस पार्क विकसित कर सकेंगे। औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई सहूलियतें दी हैं। इस काम के लिए जमीन से लेकर जरूरी संसाधन तक की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। निजी डेवलपर्स को 45 साल के पट्टे (लीज) पर जमीन दी जाएगी। जमीन की इस लीज को अतिरिक्त 45 सालों के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा। दूसरे राज्यों में यह अवधि 30 से 35 वर्ष ही है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बिजनेस पार्क विकसित हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी निजी बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी गई है।

बिजनेस पार्क नीति हाल में जारी की गई है। इसके तहत बिजनेस कंसोर्टियम, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी), सूचीबद्ध कंपनियां औद्योगिक पार्क विकसित कर सकेंगी। बिजनेस पार्क के लिए कंपनियों की नेटवर्थ कम से कम एक हजार करोड़ होनी चाहिए। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 500 करोड़ का औसत वार्षिक टर्नओवर भी जरूरी है। ऐसे कंसोर्टियम (औद्योगिक समूह) को मौका दिया जाएगा जिने रियल एस्टेट विकास तथा कॉमर्शियल बिजनेस में कम से कम सात वर्ष का अनुभव हो।

आईटी, नॉलेज कंपनियों को भी मौका बिजनेस पार्क कम के कम 10 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होगा। इसे 20 से 30 एकड़ तक विस्तार दिया जा सकेगा। 10 एकड़ तक का बिजनेस पार्क तीन वर्ष में विकसित करना होगा। बिजनेस पार्क के 50 फीसदी हिस्सा आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, नॉलेज बेस्ड सेवा इकाइयों के लिए आरक्षित करना होगा। अधिकतम 10 प्रतिशत इलाके में फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट तथा अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। शेष हिस्से में प्रशिक्षण केंद्र, कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित करनी होंगी ताकि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने में सक्षम और कुशल कामगार तैयार किए जा सकें। इसके लिए न्यूनतम अग्रिम भूमि प्रीमियम 5 फीसदी तथा राजस्व हिस्सेदारी 7 प्रतिशत होगी। विकासकर्ता कंपनी को सभङी जरूरी एनओसी, स्वीकृति तथा परमिट हासिल करना होगा। भवन उपविधि के मुताबिक लेआउट, वास्तुशिल्प तथा डिजाइन तैयार करना होगा।