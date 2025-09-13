Yogi government will provide free admission to poor children private schools other wards as well दूसरे वार्डों के प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब बच्चों को फ्री में एडमिशन करवाएगी योगी सरकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsYogi government will provide free admission to poor children private schools other wards as well

यूपी सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दूसरे वार्डों में भी दाखिला दिलाने जा रही है। अभी तक जिस वार्ड में रहते थे उसी वार्ड में ही दाखिला दिया जा रहा था।

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाताSat, 13 Sep 2025 07:54 PM
यूपी सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दूसरे वार्डों में भी दाखिला दिलाने जा रही है। अभी तक जिस वार्ड में रहते थे उसी वार्ड में ही दाखिला दिया जा रहा था। इससे लाखों बच्चों को दूसरे वार्ड के निजी नामी स्कूलों में दाखिला मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 से इसे लागू किया जाएगा।

दूसरे वार्डों के निजी स्कूलों में प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे को उन्हीं वार्ड में प्रवेश नहीं मिल पाता है, वे बगल के वार्ड में आवेदन करेंगे और उन्हें दाखिले का मौका दिया जाएगा। प्रदेश भर में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कुल 5.65 लाख सीटें हैं। इस साल 1.38 लाख सीटों पर ही प्रवेश हुआ है। हालांकि, कुल 1.85 लाख सीटें बच्चों को आवंटित हुई थी, लेकिन सीटें खाली न होने की वजह से काफी बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाया।

तीन वर्ष से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्री-प्राइमरी व छह और सात साल की उम्र के बच्चों को कक्षा एक में दाखिला दिया जाता है। एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चे इसके दायरे में आते हैं। आरटीई में निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें इन बच्चों के लिए आरक्षित हैं। उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डा. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पारदर्शी ढंग से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नवंबर से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आरटीई पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.in पर लिए जाने की तैयारी है।

आरटीई में प्रवेश की स्थिति

वर्षफॉर्म आएस्वीकार हुएसीटें आवंटित हुईंप्रवेश हुए
2025-26 3.34 लाख 2.52 लाख 1.85 लाख 1.38 लाख
2024-25 3.57 लाख 2.51 लाख 1.65 लाख 1.11 लाख
2023-24 2.76 लाख 2.08 लाख 1.34 लाख 1.05 लाख
2022-23 2.51 लाख 1.94 लाख 1.24 लाख 95 हजार

हेल्प डेस्क की मदद से बढ़ाएंगे आवेदन

सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के साथ जिलों में तहसील व अन्य सरकारी कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाकर आरटीई के तहत गरीब परिवार के बच्चों के आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। पिछले वर्ष कई जिलों में एक हजार से भी कम आवेदन फॉर्म आए थे। इस बार आवेदन की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी।

