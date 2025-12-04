दुनियाभर में काम कर रहे प्रोफेशनल को घर वापसी का मौका देगी योगी सरकार, फ्लाइट का खर्च भी मिलेगा

संक्षेप: यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को सेवा क्षेत्र के हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए प्लग एंड प्ले नीति के तहत निवेशकों को तत्काल काम शुरू करने का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है।

यूपी सरकार दुनियाभर में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के प्रोफेशनल को घर वापसी का मौका देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में ही उनके लिए उनके हिसाब से रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। औद्योगिक विकास विभाग इंवेस्ट यूपी और निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की तरफ से सेवा क्षेत्र के युवाओं की एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जनवरी में लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इसमें भाग लेने वाले सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों को हवाई यात्रा खर्च और रहने की सुविधा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को सेवा क्षेत्र के हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए प्लग एंड प्ले नीति के तहत निवेशकों को तत्काल काम शुरू करने का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में नोएडा व गाजियाबाद में सेवा क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियां स्थापित हैं। इंवेस्ट यूपी द्वारा इन्हें कम बजट में छोटे शहों में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।इसके लिए बिल्डरों व रियल स्टेट के बड़े कारोबारियों से प्लग एंड प्ले सुविधा वाले भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों में सेवा क्षेत्र की कंपनियां बिना किसी लागत के अपना काम शुरू कर सकती हैं। कंपनियों को केवल संबंधित स्टाफ और इलेक्ट्रानिक डिवाइस लानी होगी। उन्हें बुनियादी ढांचे पर राशि नहीं खर्च करनी पड़ेगी।