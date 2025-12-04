Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government will provide chance for professionals working around world return home
दुनियाभर में काम कर रहे प्रोफेशनल को घर वापसी का मौका देगी योगी सरकार, फ्लाइट का खर्च भी मिलेगा

दुनियाभर में काम कर रहे प्रोफेशनल को घर वापसी का मौका देगी योगी सरकार, फ्लाइट का खर्च भी मिलेगा

संक्षेप:

यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को सेवा क्षेत्र के हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए प्लग एंड प्ले नीति के तहत निवेशकों को तत्काल काम शुरू करने का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है।

Dec 04, 2025 07:34 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी सरकार दुनियाभर में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के प्रोफेशनल को घर वापसी का मौका देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में ही उनके लिए उनके हिसाब से रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। औद्योगिक विकास विभाग इंवेस्ट यूपी और निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की तरफ से सेवा क्षेत्र के युवाओं की एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जनवरी में लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इसमें भाग लेने वाले सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों को हवाई यात्रा खर्च और रहने की सुविधा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को सेवा क्षेत्र के हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए प्लग एंड प्ले नीति के तहत निवेशकों को तत्काल काम शुरू करने का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में नोएडा व गाजियाबाद में सेवा क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियां स्थापित हैं। इंवेस्ट यूपी द्वारा इन्हें कम बजट में छोटे शहों में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।इसके लिए बिल्डरों व रियल स्टेट के बड़े कारोबारियों से प्लग एंड प्ले सुविधा वाले भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों में सेवा क्षेत्र की कंपनियां बिना किसी लागत के अपना काम शुरू कर सकती हैं। कंपनियों को केवल संबंधित स्टाफ और इलेक्ट्रानिक डिवाइस लानी होगी। उन्हें बुनियादी ढांचे पर राशि नहीं खर्च करनी पड़ेगी।

इंवेस्ट यूपी ने इसके लिए विशेष टीम बनाई है। यह टीम निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के साथ मिलकर विदेश व अन्य राज्यों में सेवा क्षेत्र में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ संपर्क साध रही है। जनवरी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इन्हें सेवा क्षेत्र में निवेश की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताकर अपने राज्य से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे दुनियाभर में काम करने वाले यूपी वापस आना चाहेंगे।

ये भी पढ़ें:योगी बोले-खेलोगे तो खिलोगे; सरकार खिलाड़ियों के लिए क्या-क्या कर रही ये भी बताया
ये भी पढ़ें:यूपी में इन खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
CM Yogi Yogi Adityanath Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |