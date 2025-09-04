Yogi government will promote abroad to increase exports in UP, new policy released यूपी में निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रचार-प्रसार कराएगी योगी सरकार, नई नीति जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
योगी सरकार यूपी में निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रचार-प्रसार कराएगी।अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार ने बुधवार को नई निर्यात प्रोत्साहन नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। मंजूरी मिल गई है।

योगी सरकार उत्तर प्रदेश के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रचार प्रसार कराएगी। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार ने बुधवार को नई निर्यात प्रोत्साहन नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे मंगलवार को कैमरे से मंज़ूरी दी गई थी।

इसके साथ ही प्रदेश की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति-2025-30 को लागू हो गई है। इस नीति में निर्यातकों को 882 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रवधान किया है। राज्य सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विभागों व निर्यात से संबंधित केंद्रीय संस्थाओं के साथ तालमेल बढ़ाएगी। निर्यात संवर्धन परिषदों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं, फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो), इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए केंद्र राज्य समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

साथ ही उत्तर प्रदेश निर्यात समिति का भी गठन किया जाएगा। समिति हितधारकों के साथ तालमेल बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देगी। निर्यात नीति के तहत दिए जाने वाले लाभ को हासिल करने के लिए संबंधित निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकरण कराना होगा।

यूपीएसआईएफएस व एनएडीटी मिलकर चलाएंगे कौशल प्रशिक्षण

वित्तीय लेनदेन में धोखाधड़ी, टैक्स की चोरी, फॉरेंसिक व साइबर सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) व नेशनल एकेडमी ऑफ डारेक्ट टैक्स (एनएडीटी), क्षेत्रीय परिसर मिलकर काम करेंगे। दोनों ही संस्थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए संयुक्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। बुधवार को दोनों संस्थानों के बीच एमओयू किया गया।

यूपीएसआईएफएस के निदेशक डा. जीके गोस्वामी ने कहा कि दोनों ही संस्थानों के बीच संस्थागत संबंध होने के लाभ अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा। शैक्षिणिक सहयोग के साथ ही प्रौद्योगिकी व सॉफ्ट स्किल के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे। दोनों ही संस्थानों द्वारा कराधान, वित्त, जांच, प्रशासन, प्रबंधन, फॉरेंसिक, डिजिटल सुरक्षा और साइबर फॉरेंसिक के क्षेत्र में दक्षता विकसित की जाएगी। एनएडीटी क्षेत्रीय परिसर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नील जैन ने कहा कि दोनों संस्थान मिल कर कर्मियों में दक्षता विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगी।

