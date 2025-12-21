योगी सरकार कल अनुपूरक बजट पेश करेगी, योजनाओं को नई रफ्तार देने का होगा इंतजाम

संक्षेप: जल जीवन मिशन समेत कई योजनाएं बजट के अभाव में कुछ धीमी हो गई हैं। योगी सरकार इन योजनाओं को बजट देकर इनकी गति बनाए रखना चाह रही है। आम बजट की तरह ही इस अनुपूरक में भी बुनियादी सुविधाओं पर ही ज्यादा जोर रहेगा। सड़क निर्माण और लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए अच्छा बजट मिल सकता है।

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को अनुपूरक बजट पेश करेगी। आम बजट के तकरीबन दो महीना पहले पेश किए जा रहे इस बजट से उन योजनाओं को गति देने की कोशिश होगी, जिनमें बजट के अभाव में ठहराव आ रहा है। बजट का आकार 25 से 30 हजार करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान है। बीते साल सरकार ने दिसंबर में 17,865 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन समेत कई योजनाएं बजट के अभाव में कुछ धीमी हो गई हैं। प्रदेश सरकार इन योजनाओं को बजट देकर इनकी गति बनाए रखना चाह रही है। इसके अलावा आम बजट की तरह ही इस अनुपूरक में भी बुनियादी सुविधाओं पर ही ज्यादा जोर रहेगा। सड़क निर्माण और लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए अच्छा बजट मिल सकता है। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में कोई बजट नहीं मिला है। योजना पर अमल तो धीमा हुआ ही है, कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं मिल रही है।

वहीं, अटल भूजल मिशन केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। दोनों योजनाओं में प्रदेश सरकार बजट देगी ताकि इन योजनाओं को जारी रखा जा सके। ग्राम्य विकास विभाग और लोक निर्माण विभाग को उनके क्षेत्र में सड़कें बनवाने के लिए रकम दी जाएगी। गर्मियों में बजली का इंतजाम दुरुस्त रहे, इसके लिए सरकार ने अभी से कोशिश करती दिखेगी। बिजली का नेटवर्क सुधारने और नए पावर प्लांटों के लिए ऊर्जा विभाग को अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अस्पतालों की सुविधाओं बेहतर बनाने के लिए भी बजट दिया जाएगा।

नए उद्योगों को सब्सिडी के लिए बजट राज्य सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। इन उद्योगों को राज्य सरकार की अलग-अलग नीतियों के तहत सब्सिडी दी जाती है। अनुपूरक में सब्सिडी के लिए अतिरिक्त रकम का इंतजाम होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) की तैयारी कर रही सरकार को सब्सिडी के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत दिख रही है।