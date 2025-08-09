Yogi government will organize Partition Horror Memorial Day in all districts on 14th August 14 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में क्या करने जा रही है योगी सरकार? इन परिवारों को भी मिलेगा आमंत्रण, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Yogi government will organize Partition Horror Memorial Day in all districts on 14th August

14 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में क्या करने जा रही है योगी सरकार? इन परिवारों को भी मिलेगा आमंत्रण

योगी सरकार 14 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ का आयोजन करेगी। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के युवा एक तरफ जहां विभाजन की त्रासदी को जानेंगे, वहीं विस्थापित परिवार के लोग भी अपना दर्द बयां करेंगे।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताSat, 9 Aug 2025 06:48 PM
14 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में क्या करने जा रही है योगी सरकार? इन परिवारों को भी मिलेगा आमंत्रण

स्वतंत्र दिवस के एक दिन पहले योगी सरकार यूपी के सभी जिलों में एक आयोजन करने जा रही है। हालांकि 2021 के बाद से ही ये आयोजन हर साल आयोजित किया जाता है। योगी सरकार 14 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ का आयोजन करेगी। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के युवा एक तरफ जहां विभाजन की त्रासदी को जानेंगे, वहीं विस्थापित परिवार के लोग भी अपना दर्द बयां करेंगे।

इन कार्यक्रमों में विभाजन विभीषिका के दौरान विस्थापित परिवारों के सदस्यों को आमंत्रित करने के साथ ही त्रासदी के दौरान प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सरकार ने संस्कृति विभाग को निर्देश दिया है कि इसमें सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सिंधी सभा, उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी, सनातनी पंजाबी महासभा समेत अनेक सामाजिक व गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए।

अभिलेख प्रदर्शनी, फिल्में-डॉक्यूमेंट्री आदि भी दिखाई जाएंगी

जनपदों में प्रशासन द्वारा चयनित स्थलों पर विभाजन विभीषिका से संबंधित अभिलेख प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें तत्कालीन घटना के फोटो, अखबारों की कतरनें, साहित्य, राजकीय अभिलेख, विस्थापित परिवारों की संरक्षित सामग्री के जरिए युवा उस समय की घटनाओं से वाकिफ होंगे। प्रदर्शनी में स्थानीय प्रकाशक व पुस्तक विक्रेता भी हिस्सा लेंगे। भारत-पाकिस्तान विभाजन विभीषिका से जुड़ीं फिल्में/डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शनी स्थलों के साथ ही विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में भी दिखाई जाएंगी।

कब हुई थी विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की शुरुआत

14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर भारत सरकार ने एक गजट जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार, भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों को परेशानियों सहनी पड़ी थीं, उनके बारे में पता चले। उस दौरान सही गई यातना और वेदना की याद दिलाते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर साल मनाया जाएगा।

