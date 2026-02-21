Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

योगी सरकार इन गांवों में करने जा रही यह काम, जारी हुए निर्देश

Feb 21, 2026 03:05 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

योगी सरकार चकबंदी वाले गांवों में 23 से 28 फरवरी तक चौपाल लगाकर चकबंदी से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चौपाल के माध्यम से कृषकों का फीडबैक लिया जाए।

योगी सरकार इन गांवों में करने जा रही यह काम, जारी हुए निर्देश

योगी सरकार ने चकबंदी वाले गांवों का बड़ा काम करने जा रही है। चकबंदी आयुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद ने चकबंदी वाले गांवों में 23 से 28 फरवरी तक चौपाल लगा कर चकबंदी से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि चौपाल के माध्यम से कृषकों का फीडबैक लिया जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो।

आयुक्त ने चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी व उप संचालक चकबंदी को गांवों में अलग-अलग दो-दो चौपाल आयोजित करने का निर्देश दिया है। कहा कि ग्राम स्तर पर चौपाल लगाकर किसानों के सामने चकबंदी कार्यों को पूर्ण करने से किसानों के मध्य आपसी विवाद घटेंगे तथा चकबंदी प्रक्रिया भी तेजी से पूरी होगी। आपसी सीमा विवादों और चकों के बंटवारों से जुड़ी समस्याओं को किसानों की सहमति से निस्तारित करने का निर्देश दिया। कहा कि इस कार्य से भविष्य में खतौनी और गाटा संख्या से संबंधित मुकदमों में भी कमी आयेगी।

पंचायतों और स्कूलों में भी चलेगा अभियान

इसका अलावा योगी सरकार स्कूलों और पंचायतों में एक और बड़ा अभियान चलाने जा रही है। एनीमिया के खात्मे के लिए प्रदेश में जल्द नई मुहिम शुरू होगी। एनीमिया मुक्त क्लास व विद्यालयों के साथ ही एनीमिया मुक्त पंचायत की पहल आरंभ की जाएगी। यह अभियान जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जाएगा। टीमें स्कूलों में जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में एक समग्र डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। एनीमिया के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही कई अन्य विभाग भी सहभागी रहेंगे। ऐसी कई नई पहल एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत की जाएंगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में निर्माण कार्य में पीने के पानी के इस्तेमाल पर रोक, योगी सरकार का फैसला
ये भी पढ़ें:इतने रुपए से अधिक की रजिस्ट्री फीस अब ऑनलाइन जमा होगी, योगी सरकार का बड़ा फैसला

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ने इस कार्यक्रम को गति देने के लिए कई नई पहल करने का फैसला किया है। पूरा फोकस समुदाय की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा। दरअसल एनीमिया का सीधा प्रभाव महिलाओं, शिशुओं, बच्चों व किशोरियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। बच्चों व किशोरों के शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि व उनकी कार्यक्षमता में सुधार के लिए कैंपस में जागरूकता मुहिम चलाने का फैसला किया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट अब 15 अप्रैल को आएगी, क्या टलेगा इलेक्शन?
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |