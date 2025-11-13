बड़े शहरों को लेकर प्लान बनाएगी योगी सरकार, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में होगा कार्यक्रम

संक्षेप: बड़े शहरों को लेकर यूपी सरकार अब कार्ययोजना तैयार करेगी। इसके लिए हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में सरकार कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर निवेशकों को त्योता भेजा जाएगा।

इंवेस्ट यूपी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) के सहारे देश के बड़े राज्यों और शहरों के निवेशकों को लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इंवेस्ट यूपी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और आईटी हब वाले शहरों हैदराबाद व बेंगलुरु शहर के बड़े और नामचीन कंपनियों को यूपी में निवेश का न्योता देगी। इसके लिए इन शहरों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

आईटी सेक्टर में बड़े निवेश की योजना इंवेस्ट यूपी आईटी सेक्टर में देश और विदेश की नामचीन कंपनियों को यहां लाना चाहती है। आईटी कंपनियों को यहां प्लांट लगाने और काम शुरू कराने की योजना है। इंवेस्ट यूपी इनको प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे कंपनियां यहां अपना कारोबार शुरू करें। उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में छात्र हर साल बीटेक कंप्यूटर साइंस में करते हैं। ये छात्र देश-दुनियां की बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का हुनर यहीं पर रहकर काम करे, इसीलिए हैदराबाद और बेंगलुरु की कंपनियों को यहां लाने की योजना पर काम चल रहा है।