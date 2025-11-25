योगी सरकार शहर की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए बढ़ाएगी बजट, तैयारियां शुरू

संक्षेप: योगी सरकार शहर की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए बजट बढ़ाएगी। सकर नए शहरी क्षेत्र में आने वाले स्थानों पर काम कराने के लिए अनुपूरक बजट से और पैसे की मांग की जाएगी। नगर विकास ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।

यूपी की योगी सरकार शहरी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे का इंतजाम करने जा रही है। खासकर नए शहरी क्षेत्र में आने वाले स्थानों पर काम कराने के लिए अनुपूरक बजट से और पैसे की मांग की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश मिलाने के लिए भी बजट में मांग की जाएगी। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था शहरी क्षेत्र के हर स्थानों पर भी पहुंचाने के लिए पैसे की मांग की जाएगी। माना जा रहा है कि नगर विकास विभाग करीब 2000 करोड़ रुपये की मांग करने जा रहा है।

राज्य सरकार शहरी दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। मौजूदा समय शहरी दायरा 22 प्रतिशत के आसपास है। इसे बढ़ाकर करीब 33 फीसदी करने की तैयारी है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर करने के लिए शहरी दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसीलिए शहरी क्षेत्रों में विकास की और अधिक पैसे की जरूरत होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कुल ₹25,309 करोड़ रुपये मिले थे।

अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा इसमें राज्य की योजनाओं के लिए 7,000 करोड़, केंद्रीय योजनाओं 11,000 करोड़ और राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) की योजनाओं के लिए 6,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्रों में लगातार काम करा रहा है। खासकर नए शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवर के साथ सड़क और नाली का निर्माण किया जाना है। इसके लिए बजट की कमी हो रही है। इसीलिए अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।