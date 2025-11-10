यूपी में कृषि और उनके उत्पादों के निर्यात भाड़े पर खर्च का 30 प्रतिशत देगी योगी सरकार

संक्षेप: सरकार कृषि और उनके उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के दौरान माल भाड़े पर आने वाले खर्च का 30 प्रतिशत या 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आर्थिक सहायता निर्यातकों को देगी।

यूपी सरकार कृषि और उनके उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के दौरान माल भाड़े पर आने वाले खर्च का 30 प्रतिशत या 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आर्थिक सहायता निर्यातकों को देगी। इस योजना में हर निर्यातक को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई आलोक कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में निर्यातक प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए पूर्व की भांति वायुयान भाड़ा योजना के तहत यह लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में स्थित एयर कार्गो कांप्लेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाली निर्यातकों के साथ उनको भी सहायता दी जाएगी जो प्रदेश के बाहर स्थित एयर कार्गो कांप्लेक्स से निर्यात कर रहा है। निर्यातकों को जहाज से सामान विदेशी खरीददार को भेजे जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिन के अंदर अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल करना होगा। इसके दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इसमें किसी तरह के संशोधन के लिए अधिकतम 15 दिन का समय दिया जाएगा। निर्यातकों द्वारा दाखिल दावे को संबंधित जिलों के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा 21 दिन के अंदर परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को भेजना होगा। इसे स्वीकृत करने के लिए निर्यात आयुक्त प्रोत्साहन ब्यूरो की अध्यक्षता में समिति होगी। इसमें निदेशक कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, वित्त नियंत्रक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, संबंधित जिलों के उपायुक्त उद्योग सदस्य होंगे और अपर या संयुक्त आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो सदस्य सचिव होगा। पैसा सीधे ऑनलाइन खाते में दिया जाएगा।