कामकाजी और रिटायर्ड लोगों के लिए योगी सरकार वार्ड स्तर पर करेगी ये खास इंतजाम, सीएम का ऐलान

संक्षेप:

योगी सरकार यूपी के कामकाजी और रिटायर्ड लोगों को खेल प्रतियोगिताओं से जोड़ेगी। खेल स्पर्धा-2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में सीएम योगी ने कहा कि कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार लगातार मजबूत कर रही है।

Dec 30, 2025 03:54 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक खेल स्पर्धा को लेकर आगामी योजना साझा करते हुए कहा कि अगली बार बच्चों और छात्रों के स्तर के साथ ही वार्ड स्तर पर कामकाजी और रिटायर्ड लोगों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं होंगी। कुछ वार्डों को मिलाकर उपनगरीय और फिर नगर स्तर पर बड़ी प्रतियोगिता होगी। बड़े समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सोमवार को गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक खेल स्पर्धा-2025 के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि छात्रों की प्रतियोगिताएं बालक और बालिका वर्ग में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर होंगी।

प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी और जिले स्तर पर बड़ा स्टेडियम बनवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ सरकार हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की तैयारी कर रही है। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र शुरू हो चुका है। गोरखपुर में बेलीपार के पास इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है। रीजनल स्टेडियम का भी 63 करोड़ रुपये की लागत से नवोद्धार हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज में भी बेहतरीन स्टेडियम बन रहा है।

स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा

योगी ने कहा कि कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा की एक नई मांग खड़ी हो चुकी है और इसी को ध्यान में रख स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार लगातार मजबूत कर रही है।

खेलेगा युवा तो खिलेगा देश

सीएम योगी ने खेलकूद के महत्व को समझाते हुए कहा कि युवा खेलेगा तो देश खिलेगा। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का रास्ता यहीं से प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलताओं का मार्ग स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। स्वस्थ शरीर खेलकूद और यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
