यूपी में एक बार फिर फेरबदल, पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। योगी सरकार ने पांच आईपीएस अफसरों के क्षेत्राधिकार में फेरबदल किया है। आईपीएस एमके बशाल को पुलिस महानिदेशक/ महासमादेष्टा होमगार्ड लखनऊ भेजा गया है। इससे पहले वह पुलिस महानिदेशक यूपी पॉवर कारपोरेशन लि. का पद संभाल रहे थे।

इसके अलावा आईपीएस-आरआर 1994 बैच के जय नारायण सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी सीतापुर की जगह अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी पॉवर कारपोरेशन लिं. बनाया गया है। वहीं, आईपीएस-आरआर 2000 बैच के प्रशांत कुमार-II को अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के साथ-साथ अपर पुलिस महानिदेश, पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईपीएस-आरआर 2005 बैच के उपेंद्र अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय लखनऊ की जगह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय और आईपीएस-आरआर-2010 सतेंद्र कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रतीक्षारत्, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक को पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग आगरा भेजा गया है।