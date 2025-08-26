Yogi government transferred 5 IPS officers see the list यूपी में एक बार फिर फेरबदल, पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। योगी सरकार ने पांच आईपीएस अफसरों के क्षेत्राधिकार में फेरबदल किया है। आईपीएस एमके बशाल को पुलिस महानिदेशक/ महासमादेष्टा होमगार्ड लखनऊ भेजा गया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 26 Aug 2025 02:24 PM
यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। योगी सरकार ने पांच आईपीएस अफसरों के क्षेत्राधिकार में फेरबदल किया है। आईपीएस एमके बशाल को पुलिस महानिदेशक/ महासमादेष्टा होमगार्ड लखनऊ भेजा गया है। इससे पहले वह पुलिस महानिदेशक यूपी पॉवर कारपोरेशन लि. का पद संभाल रहे थे।

इसके अलावा आईपीएस-आरआर 1994 बैच के जय नारायण सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी सीतापुर की जगह अपर पुलिस महानिदेशक, यूपी पॉवर कारपोरेशन लिं. बनाया गया है। वहीं, आईपीएस-आरआर 2000 बैच के प्रशांत कुमार-II को अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के साथ-साथ अपर पुलिस महानिदेश, पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईपीएस-आरआर 2005 बैच के उपेंद्र अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय लखनऊ की जगह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय और आईपीएस-आरआर-2010 सतेंद्र कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रतीक्षारत्, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक को पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग आगरा भेजा गया है।

28 जुलाई 23 आईएएस अधिकारियों का हुआ था तबादला

इससे पहले 29 जुलाई को यूपी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दस जिलाधिकारियों समेत आईएएस के 23 अधिकारियों का तबादला किया था। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया था कि कई जिलाधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अयोध्या के गन्ना आयुक्त और गोरखपुर के जिलाधिकारी का भी तबादला किया गया। आईएएस दीपक मीणा को गोरखपुर का जिलाधिकारी बनाया गया। वहीं नोएडा की नई डीएम मेघा रूपम बनीं। इसके अलावा गाजियाबाद में रवींद्र कुमार मंदर को डीएम बनाया गया। वहीं, कपिल सिंह को कानपुर देहात का जिलाधिकारी बनाया गया। जबकि अक्षय त्रिपाठी को बहराइच का जिलाधिकारी बनाया गया। अमनदीप डुली को ललितपुर का जिलाधिकारी, पवन कुमार गंगवार को मिर्जापुर का जिलाधिकारी, प्रियंका निरंजन को गोंडा का जिलाधिकारी बनाया गया।

