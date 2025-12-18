Hindustan Hindi News
चुनाव से पहले 11350 ग्राम पंचायतों में यह काम करने जा रही योगी सरकार, युवाओं को बड़ी सहूलियत

चुनाव से पहले 11350 ग्राम पंचायतों में यह काम करने जा रही योगी सरकार, युवाओं को बड़ी सहूलियत

संक्षेप:

यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार पहले चरण में 11350 ग्राम पंचायतों में बड़ा काम करने जा रही है। इससे यहां के युवाओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी। हालांकि यह सुविधा ग्राम पंचायतों को देगी।

Dec 18, 2025 03:05 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी चल रही है। इस बीच गांवों के लिए युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। पंचाय चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों में योगी सरकार युवाओं के लिए बड़ी सहूलियत देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा जल्द दी जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। पहले चरण में 11350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जा रही है। जिसमें युवाओं को ई बुक्स, वीडियो व ऑडियो लेक्चर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की युवा आसानी से तैयारी कर सकेंगे।

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर जल्द से जल्द डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा युवाओं को उपलब्ध कराई जानी है। हर डिजिटल लाइब्रेरी पर चार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जिसमें से दो लाख रुपये की पुस्तकों की व्यवस्था होगी, 1.30 लाख से आईटी उपकरण और 70 हजार रुपये से फर्नीचर खरीदा जाएगा। ई-लाइब्रेरी में 20 हजार डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसकी मदद से युवा बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। आगे चरणबद्ध ढंग से सभी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।

मतदाता सूची में 40.19 लाख वोटर बढ़े

उत्तर प्रदेश में इस बार होने वाले पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 40.19 लाख वोटर बढ़े हैं। कुल 3.26 प्रतिशत मतदाता बढ़े हैं। मतदाता ड्राफ्ट सूची 23 दिसम्बर को आएगी । राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने जानकारी दी। आपको बता दें कि 2026 अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। इसको लेकर तैयारियां भी तेजी से चल रही है।

