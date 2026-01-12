यूपी के गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने जा रही योगी सरकार, तैयार किए जाएंगे एक करोड़ उद्यमी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार अगले पांच साल में गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे तकरीबन एक करोड़ उद्यमी तैयार होंगे।

योगी सरकार ने अगले पांच साल में गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने की योजना बनाई है। इससे तकरीबन एक करोड़ उद्यमी तैयार होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के जरिए स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई गई है। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से कम से कम एक सदस्य या समूह को उद्यम के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

योगी सरकार का मानना है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, विपणन सुविधा और तकनीकी सहयोग प्रदान कर स्वरोजगार को मजबूती दी जाएगी। इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का पलायन भी रुकेगा और गांवों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश की 14 ‘लखपति दीदियों’ को इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यम स्थापित कर सालाना लाखों रुपये की आय अर्जित कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं।

प्रदेश सरकार का कहना है कि ‘लखपति दीदी’ जैसी सफल महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने से अन्य ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे आएंगी। यह योजना न केवल रोजगार बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।