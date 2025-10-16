Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government to recruit traffic and environmental engineers for new cadre for civic bodies in UP

यूपी में निकायों को लेकर नए कॉडर की व्यवस्था, ट्रैफिक और पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती

संक्षेप: यूपी के निकायों में भर्ती के लिए योगी सरकार ने नए कॉडर की व्यवस्था की है। इसके लिए यूपी सरकार शहरी यातायात को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए निकायों में ट्रैफिक व पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करेगी।

Thu, 16 Oct 2025 06:54 PMDinesh Rathour लखनऊ
share Share
Follow Us on
यूपी में निकायों को लेकर नए कॉडर की व्यवस्था, ट्रैफिक और पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती

यूपी के निकायों में भर्ती के लिए योगी सरकार ने नए कॉडर की व्यवस्था की है। इसके लिए यूपी सरकार शहरी यातायात को बेहतर बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए निकायों में ट्रैफिक व पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करेगी। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ शहरों के सुनियोजित विकास का ढांचा तैयार करने के लिए क्रमश: मुख्य स्वच्छता अधिकारी व नगर नियोजकों की भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयत) सेवा नियमावली 2025 में प्रावधान किया गया है।

प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद ने नियमावली जारी करते हुए निकायों को इसके आधार पर काम करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में निकायों का गठन करने के साथ ही वर्ष 1966 में नियमावली बनाई गई थी। इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग के निकायों में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) की व्यवस्था की जा रही है। इसमें ट्रैफिक लाइट लगाने के साथ एकीकृत कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं।

शहरों की आबो-हवा ठीक करने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निकायों में अभी तक ट्रैफिक और पर्यावरण अभियंता रखने की व्यवस्था नहीं थी। नई नियमावली में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पालिका यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण सेवा के तहत नगर निगमों में अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता ट्रैफिक के पदों का सृजन किया गया है। नगर निगमों व पालिका परिषदों में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक का पद सृजित किया गया है। इनका वेतनमान 4600 ग्रेड पे होगा। स्वच्छता निरीक्षक भी रखे जाएंगे।

उत्तर प्रदेश पालिका पर्यावरण सेवा के तहत नगर निगमों में अधीक्षण व अधीशासी अभियंता पर्यावरण रखे जाएंगे। इनके साथ ही वरिष्ठ नगर नियोजक और नगर पालिका परिषदों में नगर नियोजक रखे जाएंगे। गौशालाओं की देखरेख के लिए नगर निगमों में प्रधान पशु कल्याण अधिकारी और वरिष्ठ पशु कल्याण अधिकारी रखे जाएंगे।