यूपी में एआई प्रशिक्षित महिलाओं की फौज तैयार करेगी योगी सरकार, कंपनियों में दिलाएगी नौकरी

विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत एआई प्रशिक्षित महिलाओं के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। सरकार की योजना है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाए।  

Sat, 29 Nov 2025 08:26 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
उत्तर प्रदेश सरकार आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षित महिलाओं की फौज तैयार करेगी। विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत एआई प्रशिक्षित महिलाओं के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। सरकार की योजना है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने डेटा एनालिटिक्स का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यूपी सरकार बड़े पैमाने पर एआई और आईटी कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में एआई प्रशिक्षित महिलाएं तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर अच्छी कंपनियों में रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया हो सकेंगे। नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के मुताबिक महिलाओं को एआई और डेटा एनालिटिक्स का प्रशिक्षण देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मौजूदा एआई लैब नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा गूगल, मेटा, ओपेन एआई जैसी कंपनियों के महिलाओं को प्रशिक्षित करने के करार किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी तमाम कंपनियों से करार करेगा।

मंडल और जिला स्तर पर एआई सेंटर बनाने की भी योजना है। सरकार पहले ही लखनऊ में एआई सिटी बनाने की घोषणा कर चुकी है। उद्योगों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार स्त्री उद्योग केंद्र भी स्थापित करेगी। ये केन्द्र महिलाओं के लिए विशेष औद्योगिक जोन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। इन जोन में महिलाओं की सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम होंगे, ताकि वे सुरक्षित तौर पर काम कर सकें। प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जा रही है। इसके अलावा दो अन्य प्रस्तावों पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
