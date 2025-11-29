यूपी में एआई प्रशिक्षित महिलाओं की फौज तैयार करेगी योगी सरकार, कंपनियों में दिलाएगी नौकरी

संक्षेप: विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत एआई प्रशिक्षित महिलाओं के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। सरकार की योजना है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रशिक्षित महिलाओं की फौज तैयार करेगी। विकसित यूपी 2047 अभियान के तहत एआई प्रशिक्षित महिलाओं के लिए एक मिशन चलाया जाएगा। सरकार की योजना है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने डेटा एनालिटिक्स का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यूपी सरकार बड़े पैमाने पर एआई और आईटी कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में एआई प्रशिक्षित महिलाएं तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर अच्छी कंपनियों में रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया हो सकेंगे। नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के मुताबिक महिलाओं को एआई और डेटा एनालिटिक्स का प्रशिक्षण देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मौजूदा एआई लैब नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा गूगल, मेटा, ओपेन एआई जैसी कंपनियों के महिलाओं को प्रशिक्षित करने के करार किए जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी तमाम कंपनियों से करार करेगा।