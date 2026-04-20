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योगी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट के पास लगाएगी डिजिटल लगेज लॉकर, श्रद्धालु को राहत

Apr 20, 2026 05:05 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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योगी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट के पास डिजिटल लगेज लॉकर लगाएगी। अब श्रद्धालुओं को अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कपड़े हों या महंगे सामान, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार खास इंतजाम करने जा रही है।

योगी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट के पास लगाएगी डिजिटल लगेज लॉकर, श्रद्धालु को राहत

UP News: काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को अब अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कपड़े हों या महंगे सामान, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए योगी सरकार खास इंतजाम करने जा रही है। सरकार विश्वनाथ मंदिर और घाट के आसपास डिजिटल लगेज लॉकर लगवाने जा रही है। डिजिटल लॉकर में मोबाइल से लेकर सूटकेस तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। डिजिटल लॉकर के इस्तेमाल के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा रहेगी।

काशी में अब श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल लगेज लॉकर की सुविधा होगी। जहां अपने कीमती सामानों और कपड़ों को रख कर आप बेफिक्र घाटों पर घूम सकेंगे और गंगा स्नान कर काशीपुराधिपति समेत अन्य मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास और दशाश्वमेध घाट के पास भी डिजिटल लगेज लॉकर की सुविधा जल्द मिलेगी।

225 डिजिटल लॉकर की सुविधा रहेगी

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल लगेज लॉकर की व्यवस्था दशाश्वमेध घाट के पास दशाश्वमेध प्लाजा ,गोदौलिया, टाउन हॉल और बेनियाबाग पार्किंग में डिजिटल लॉकर लगाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने जानकारी दी कि 225 डिजिटल लॉकर की सुविधा रहेगी जिसमे छोटे, मध्यम ,बड़े और एक्स्ट्रा लार्ज चार तरह के डिजिटल लॉकर उपलब्ध होंगे। इसमें मोबाइल,छोटे बैग, बड़े और सबसे बड़े लॉकर में दो सूटकेस रखे जा सकेंगे।

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अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्रद्धालु

आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में अनेक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन श्रद्धा, भक्ति एवं परंपरागत विधि-विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप का भव्य श्रृंगार किया गया। अक्षय तृतीया पर काशी में बड़ी संख्या श्रद्धालुओं ने दर्शन और गंगा में डुबकी लगाई। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मंदिर की सनातन परंपरा का पालन करते हुए आज से पवित्र श्रावण मास तक भगवान श्री विश्वनाथ जी के विग्रह पर ‘कुंवरा’ (शॉवर) की स्थापना की है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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