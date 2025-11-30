यूपी में जमीन की धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करेगी योगी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया

संक्षेप: सरकार चकबंदी के दौरान भूमि की कीमत को लेकर होने वाली धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। चकबंदी के समय किसी भी भूमि की कीमत अब मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी।

यूपी सरकार चकबंदी के दौरान भूमि की कीमत को लेकर होने वाली धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। चकबंदी के समय किसी भी भूमि की कीमत अब मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी। मुख्य सड़क की भूमि की कीमत अलग होगी और अंदर के भू-भाग की कीमत अलग होगी। खेत-खलिहान की कीमत कम होगी। उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में विचार-विमर्श शुरू हो गया है।

मौजूदा समय उपजाऊ या गैर उपजाऊ भूमि की कीमत का चकबंदी के समय तय की जाती है। इससे भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को काफी कम कीमत मिलती है। भूमि अधिग्रहण के समय उपजाऊ, गैर उपजाऊ, व्यवसायिक, आवासीय या फिर अधिक चौड़ी सड़क के आधार पर मुआवजे की राशि तय की जाती है। चकबंदी के दौरान मनमाने तरीके से कीमत तय किए जाने की वजह से किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। इसीलिए उच्च स्तर पर यह विचार चल रहा है कि भूमि की कीमत मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर तय की जाए।

चकबंदी के नियमों को इस तरह तैयार करने के प्रयास हो रहे हैं कि कर्मचारियों व अधिकारियों के विवेक पर जमीन का मूल्य न रहे। आम किसान खुद ही यह आकलन कर सके कि उनकी वर्तमान स्थान पर स्थित जमीनों का मूल्य क्या है और एक जगह पर इकट्ठा की जा रही जमीन का मूल्य क्या है। दोनों स्थानों की जमीन के मूल्य में अंतर होने पर वे इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।