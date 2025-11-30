Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsYogi government to implement new system to stop land scam in UP know complete process
यूपी में जमीन की धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करेगी योगी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया

यूपी में जमीन की धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करेगी योगी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया

संक्षेप:

सरकार चकबंदी के दौरान भूमि की कीमत को लेकर होने वाली धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। चकबंदी के समय किसी भी भूमि की कीमत अब मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी।

Sun, 30 Nov 2025 11:42 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी सरकार चकबंदी के दौरान भूमि की कीमत को लेकर होने वाली धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। चकबंदी के समय किसी भी भूमि की कीमत अब मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी। मुख्य सड़क की भूमि की कीमत अलग होगी और अंदर के भू-भाग की कीमत अलग होगी। खेत-खलिहान की कीमत कम होगी। उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में विचार-विमर्श शुरू हो गया है।

मौजूदा समय उपजाऊ या गैर उपजाऊ भूमि की कीमत का चकबंदी के समय तय की जाती है। इससे भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को काफी कम कीमत मिलती है। भूमि अधिग्रहण के समय उपजाऊ, गैर उपजाऊ, व्यवसायिक, आवासीय या फिर अधिक चौड़ी सड़क के आधार पर मुआवजे की राशि तय की जाती है। चकबंदी के दौरान मनमाने तरीके से कीमत तय किए जाने की वजह से किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। इसीलिए उच्च स्तर पर यह विचार चल रहा है कि भूमि की कीमत मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर तय की जाए।

चकबंदी के नियमों को इस तरह तैयार करने के प्रयास हो रहे हैं कि कर्मचारियों व अधिकारियों के विवेक पर जमीन का मूल्य न रहे। आम किसान खुद ही यह आकलन कर सके कि उनकी वर्तमान स्थान पर स्थित जमीनों का मूल्य क्या है और एक जगह पर इकट्ठा की जा रही जमीन का मूल्य क्या है। दोनों स्थानों की जमीन के मूल्य में अंतर होने पर वे इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।

हर जिले में सड़क सुविधा के आधार पर जमीनों के सर्किट रेट तय किए जाते हैं। चकबंदी विभाग अपनी नियमावली में सर्किल रेट की व्यवस्था को स्थान देगा। इससे किसानों को यह शिकायतें नहीं रहेंगी कि उनकी सड़क किनारे की कीमती जमीन के एवज में अपेक्षाकृत कम मूल्य की जमीन दे दी गई। चकबंदी आयुक्त हृषिकेश भास्कर याशोद ने बताया कि प्रदेश में यह व्यवस्था जल्द ही लागू करने की तैयारी चल रही है।

Yogi Sarkar UP Sarkar Up Latest News
