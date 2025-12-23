बिजली बिल राहत योजना में लापरवाही पर योगी सरकार सख्त, दो इंजीनियर सस्पेंड

संक्षेप: पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन के निर्देश पर ईडीडी-2 मिर्जापुर और ईडीडी-1 प्रयागराज को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त पंजीकरण में सबसे पीछे रहने वाले जिलों के अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश हुए हैं। जिन अधिशासी अभियंताओं के यहां कम पंजीकरण हुआ है, उन्हें चेतावनी जारी की गई है।

बिजली बिल राहत योजना में लापरवाही पर योगी सरकार सख्त हो गई है। इस योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले दो अधिशासी अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार को पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन के निर्देश पर ईडीडी-2 मिर्जापुर और ईडीडी-1 प्रयागराज को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त पंजीकरण में सबसे पीछे रहने वाले भदोई, गोपीगंज, मेधावल, मुरादाबाद, मनिहारिन, शामली, शाहजहॉपुर, फैजाबाद, कानपुर, महोबा, ललितपुर और कानपुर के अधिशासी अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश हुए हैं।

इसी तरह डिस्कॉम में जिन अधिशासी अभियंताओं के यहां औसत से कम पंजीकरण हुआ है, उन्हें चेतावनी जारी की गई है। बिजली बिल राहत योजना के तहत अब तक 16 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिये पंजीकरण कराया है। अब तक 1323 करोड़ रुपये का राजस्व बिजली कंपनियों को मिला है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में सबसे ज्यादा 6 लाख ने पंजीकरण करवाया है।

मेरठ में अफसर लेंगे स्कूल-कॉलेजों का सहारा बिजली बिल सुधार योजना के प्रचार-प्रसार में पीवीवीएनएल अफसर जुट गए हैं। घर-घर तक योजना पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के तहत बिजली अफसरों ने स्कूली बच्चों के बीच गोष्ठियां शुरू कर दी हैं। इसकी शुरुआत जहांगीराबाद से की है। गोष्ठी में बच्चों को योजना की जानकारी देकर अपील की जा रही है जानकारी अभिभावकों को दें और योजना का लाभ उठाने को प्रेरित करें।

पश्चिमांचल के 14 जिलों में 17 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल सुधार योजना का लाभ मिलना है। तीन चरणों में लागू योजना का पहला चरण 31 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी तक एवं तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। पश्चिमांचल के 14 जिलों में एक लाख 70 हजार उपभोक्ता पंजीकरण करा योजना का लाभ उठा चुके हैं।