योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, लखनऊ के एडिशनल कमिश्नर और संयुक्त आयुक्त समेत 3 अफसर सस्पेंड

संक्षेप: योगी सरकार ने लखनऊ विशेष अनुसंधान शाखा राज्य कर में तैनात अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त पर बड़ा ऐक्शन लिया है। तीनों अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

योगी सरकार ने लखनऊ विशेष अनुसंधान शाखा राज्य कर में तैनात अपर आयुक्त संजय कुमार मिश्र, संयुक्त आयुक्त सुशील कुमार सिंह और उपायुक्त धनश्याम मधेशिया को धोखाधड़ी कर पांच करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) देने के मामले में निलंबित कर दिया है। विशेष सचिव राज्य कर श्याम प्रकाश नरायण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

वाहन संख्या यूपी 82- टी 9714, एचआर- 63 ई 9906, एसआर 38- टी 9341 और पीबी-10 वी 5297 के लिए बिना माल के केवल आईटीसी क्लेम करने के लिए पांच ई-वे बिल आकाश कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा गासपेल प्रेस सी-135 निराला नगर लखनऊ के लिए बिल्ड टू और गासपेल प्रेस नादरगंज अमौसी, लखनऊ शिप्ड टू बनाए गए। इसके बाद भी इन तीनों अधिकारियों द्वारा न तो कई एफआईआर दर्ज कराई गई औश्र न ही ट्रांसपोर्टर वाहन स्वामियों व उनके चालकों के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की गई।

विशेष अनुसंधान शाखा जांच के समय तलाशी की कार्रवाई के समय इन चारों वाहनों के फैक्ट्री गेट में प्रवेश से संबंधित सीसीटीवी फुटेज न तो व्यापारी से मांगा गया और न ही उसका कोई जिक्र किया गया। तलाश की कार्रवाई के सयम उनके द्वारा माल आने के गेट रजिस्टर में चारों वाहनों को न तो चेक किया गया और न ही इस विषय का कोई जिक्र जांच रिपोर्ट में किया गया, लेकिन पाया जांच में पाया गया कि इनके द्वारा रजिस्टर प्राप्त किया गया। रिपोर्ट में व्यापारी का यह कथन डाला गया कि चारों वाहनों का माल फैक्ट्री में आया है, लेकिन व्यापारी को न तो उस माल को फैक्ट्री परिसर में दिखाने को कहा गया और नही गेट रजिस्टर से मिलान कराने को कहा गया।