Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government takes major action in cough syrup case, drug inspector suspended
कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड

कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड

संक्षेप:

कफ सिरप मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग में हड़कंप मचा दिया है।

Dec 31, 2025 07:44 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अमेठी जिले के ड्रग इंस्पेक्टर (औषधि निरीक्षक) कमलेश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग में हड़कंप मचा दिया है। शासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गत 22 दिसम्बर को कोडीन कफ सिरप से जुड़े एक मामले में ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा ने मीडिया के समक्ष बयान दिया था। शासनादेश के अनुसार मुख्यालय स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोडीन कफ सिरप के संबंध में केवल अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को बयान देंगे। इसके बावजूद औषधि निरीक्षक कमलेश मिश्रा द्वारा अनधिकृत रूप से मीडिया में बयान प्रसारित किया गया, जिसमें छोटे औषधि विक्रेताओं पर कार्रवाई की बात कही गई।

शासन स्तर पर इस बयान की समीक्षा के दौरान पाया गया कि यह बयान शासन की मंशा और नीति के भी विपरीत था। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में औषधि निरीक्षक को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं, दस्तावेजों और परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डीएम संजय चौहान ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

ये भी पढ़ें:70 लाख की घूस लेते महिला डिप्टी कमिश्नर और 2 अधीक्षक अरेस्ट, UP में CBI का ऐक्शन
ये भी पढ़ें:जमीन पैमाइश में लेखपाल-कानूनगो का ‘खेल’ खत्म; ऐसा क्या करने जा रही योगी सरकार?

इंस्पेक्टर से हाथापाई का वीडियो हुआ था वायरल

ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। लगभग चार माह पूर्व मुंशीगंज कोतवाली प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उनकी हाथापाई का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। आरोप लगे थे कि उस समय डीआई नशे की हालत में थे। इस घटना को लेकर भी एक जांच रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी गई थी, जो अब तक विचाराधीन बताई जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Amethi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |