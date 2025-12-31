कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड

संक्षेप: कफ सिरप मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग में हड़कंप मचा दिया है।

यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अमेठी जिले के ड्रग इंस्पेक्टर (औषधि निरीक्षक) कमलेश मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई ने स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग में हड़कंप मचा दिया है। शासन ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गत 22 दिसम्बर को कोडीन कफ सिरप से जुड़े एक मामले में ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा ने मीडिया के समक्ष बयान दिया था। शासनादेश के अनुसार मुख्यालय स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोडीन कफ सिरप के संबंध में केवल अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को बयान देंगे। इसके बावजूद औषधि निरीक्षक कमलेश मिश्रा द्वारा अनधिकृत रूप से मीडिया में बयान प्रसारित किया गया, जिसमें छोटे औषधि विक्रेताओं पर कार्रवाई की बात कही गई।

शासन स्तर पर इस बयान की समीक्षा के दौरान पाया गया कि यह बयान शासन की मंशा और नीति के भी विपरीत था। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में औषधि निरीक्षक को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं, दस्तावेजों और परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डीएम संजय चौहान ने कार्रवाई की पुष्टि की है।