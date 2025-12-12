Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsYogi government takes major action, AIG Stamps suspended and operator dismissed for taking bribe of Rs 1 lakh
योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, एक लाख घूस लेने में एआईजी स्टांप सस्पेंड और ऑपरेटर बर्खास्त

योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, एक लाख घूस लेने में एआईजी स्टांप सस्पेंड और ऑपरेटर बर्खास्त

संक्षेप:

योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई की है। एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर एआईजी को निलंबित कर दिया है और संविदा पर रखे गए आपरेटर की सेवा समाप्त कर दी गई है। 

Dec 12, 2025 08:49 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

योगी सरकार ने शामली में सहायक महानिरीक्षक निबंधक (एआईजी) रविंद्र मेहता व कंप्यूटर ऑपरेटर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर एआईजी को निलंबित कर दिया है और संविदा पर रखे गए आपरेटर की सेवा समाप्त कर दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्टांप तथा पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को शत-प्रतिशत लागू करने की बात दोहराते हुए कहा है कि सरकार जनता के हित से कोई समझौता नहीं करेगी। रविंद्र मेहता सहायक महानिरीक्षक निबंधक शामली और अश्विनी कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा प्रदाता को एक लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में 9 दिसंबर को थाना-आदर्शनगर, शामली में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। एंटी करप्शन कोर्ट ने रवींद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

read moreये भी पढ़ें:
यूपी में अवैध निर्माण को रोकने के लिए ऐक्शन में आए योगी, तय हुई जिम्मेदारी
सीएम योगी की पाती से घुसपैठियों में हाहाकार, मेयर-विधायक घर-घर बांट रहे लेटर

रवींद्र जायसवाल ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विभागीय कार्य पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ किए जाएं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |