यूपी में यहां के जिला समाज कल्याण अधिकारी पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन,सस्पेंड

संक्षेप: यूपी में हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी पर योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन हुआ। लपरवाही पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत को निलंबित कर दिया गया है।

योगी सरकार ने शासकीय कार्यों में शिथिलता बरतने और लापरवाही करने के आरोप में हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत को निलंबित कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन व कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया में लापरवाही बरतना उन्हें भारी पड़ा। समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक जे.राम को इस मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है।

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतना और भ्रष्टाचार करना भारी पड़ेगा। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाकांत पर आरोप हैं कि जिले में संचालित दो जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय चठिया धनवार व कछौना में 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मी व दो इलेक्ट्रिशियन की भर्ती में सेवा प्रदाता फर्म के चयन में शिथिलता बरती, आमंत्रित निविदा की फाइल करीब दो महीने देर से तैयार की और पात्र व अपात्र फर्मों की गलत जानकारी उच्चाधिकारियों को भेजी।