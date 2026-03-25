यूपी में रामनवमी पर 2 दिन छुट्टी, योगी सरकार का फैसला, 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा

UP Ram Navami holiday: उत्तर प्रदेश मेंं रामनवमी की छुट्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला लिया है। 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा। अब दो दिन लगातार छुट्टी रहेगी।

UP Ram Navami holiday : उत्तर प्रदेश मेंं रामनवमी की छुट्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला लिया है। 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा। योगी सरकार ने जनभावना, आस्था के सम्मान के सम्मान में 27 मार्च का भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इससे अब रामनवमी पर लगातार दो दिन सभी सरकारी ऑफिस, स्कूल बंद रहेंगे।

दरअसल, राम नवमी के अवसर पर आगामी 27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश सचिवालय कंप्यूटर सहायक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष सौरभ सिंह व उपाध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से महानवमी पर अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा था कि नवरात्र हिन्दू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में महानवमी के अवसर पर 26 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, किंतु विभिन्न प्रामाणिक पंचांगों एवं धार्मिक गणनाओं के अनुसार महानवमी 27 मार्च को मनाया जाना निर्धारित है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी अवकाश 26 मार्च की जगह 27 मार्च को घोषित किया गया है। इसके बाद अब योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश घोषित कर दिया। योगी सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों की अस्था को देखते हुए लिया गया है।