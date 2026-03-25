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यूपी में रामनवमी पर 2 दिन छुट्टी, योगी सरकार का फैसला, 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा

Mar 25, 2026 04:23 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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UP Ram Navami holiday: उत्तर प्रदेश मेंं रामनवमी की छुट्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला लिया है। 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा। अब दो दिन लगातार छुट्टी रहेगी।

यूपी में रामनवमी पर 2 दिन छुट्टी, योगी सरकार का फैसला, 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा

UP Ram Navami holiday : उत्तर प्रदेश मेंं रामनवमी की छुट्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला लिया है। 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश रहेगा। योगी सरकार ने जनभावना, आस्था के सम्मान के सम्मान में 27 मार्च का भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इससे अब रामनवमी पर लगातार दो दिन सभी सरकारी ऑफिस, स्कूल बंद रहेंगे।

दरअसल, राम नवमी के अवसर पर आगामी 27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश सचिवालय कंप्यूटर सहायक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष सौरभ सिंह व उपाध्यक्ष संजीव कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से महानवमी पर अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया था।

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उन्होंने कहा था कि नवरात्र हिन्दू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में महानवमी के अवसर पर 26 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, किंतु विभिन्न प्रामाणिक पंचांगों एवं धार्मिक गणनाओं के अनुसार महानवमी 27 मार्च को मनाया जाना निर्धारित है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी अवकाश 26 मार्च की जगह 27 मार्च को घोषित किया गया है। इसके बाद अब योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 26 के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश घोषित कर दिया। योगी सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों की अस्था को देखते हुए लिया गया है।

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असमंजस की स्थिति बनी

आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रामनवमी की तिथि को लेकर बनी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तिथि स्पष्ट नहीं है। रामनवमी का पावन उत्सव इस वर्ष 26 मार्च को मनाया जाएगा या 27 को इसे लेकर ज्योतिषाचार्यों के अलग-अलग मत हैं। कई ज्योतिषाचार्य का कहना है कि रामनवमी 26 को है। वहीं किसी पंडित का कहना है कि 27 को मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहले सरकार ने 26 मार्च को अवकाश घोषित किया था। असमंजस की स्थिति बनी तो 27 को अवकाश की मांग उठी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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