संभल हिंसा पर योगी सरकार का ऐक्शन, आरोपी वारिस पर NSA लगा, दुबई में छिपे गैंगस्टर से सांठगांठ

संभल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका/NSA) के तहत कार्रवाई की गई है। शासन ने एडवाइजरी बोर्ड की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया। जांच में वारिस के दुबई में छिपे गैंगस्टर शारिक साठा से संबंध और अवैध हथियारों की आपूर्ति के आरोप सामने आए हैं।

संभल हिंसा के मामले में पुलिस और प्रशासन का कड़ा रुख बरकरार है। दो मौतों और उपद्रव के मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस पर अब शासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। लखनऊ स्थित एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का पक्ष लेने के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे पहले मुल्ला अफरोज और मोहम्मद गुलाम पर भी रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में पुलिस पड़ताल के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि नईम और कैफ की मौत के मामले में नामजद आरोपी वारिस को अवैध हथियार मुहैया कराए गए थे। उसके सीधे संबंध दुबई में छिपे गैंगस्टर शारिक साठा से पाए गए हैं।

साठा की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी पुलिस अब हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्तियों को कुर्क करने की वैधानिक तैयारी में जुट गई है, साथ ही उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को खंगाला जा रहा है। संभल हिंसा को लेकर कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें अब तक 138 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 6 मुख्य मुकदमों में कोर्ट के समक्ष 4025 पन्नों की भारी-भरकम चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जिया उर रहमान बर्क, जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली, मुल्ला अफरोज और वारिस को नामजद आरोपी बनाया गया है।

शारिक साठा के कहने पर तीनों ने फैलाई थी हिंसा हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के कहने पर ही तीनों गुर्गे मुल्ला अफरोज, गुलाम व वारिस ने हिंसा फैलाई थी। उनके खिलाफ हिंसा में हथियार उपलब्ध कराने और गोली मारकर दो लोगों की हत्या करने का आरोप है। तीनों अपराधी जेल में बंद हैं। इन्हीं तीनों ने साठा के इशारे पर हिंसा की साजिश रची थी, यह बात मुल्ला अफरोज और गुलाम ने पुलिस की गिरफ्तारी के दौरान कबूल भी की थी।

हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा 19 जनवरी 2025 को मास्टरमाइंड शारिक साठा के गुर्गे मुल्ला अफरोज सहित दस उपद्रवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मोहम्मद गुलाम को 20 फरवरी 2025 को संभल के रोडवेज बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया था। ऐसे ही 25 जनवरी को तीसरे गुर्गे वारिस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुल्ला अफरोज प्रापर्टी डीलर के साथ साठा के लिए काम करता था। उसके इशारे पर दिल्ली, एनसीआर से लग्जरी गाड़ियां चोरी कर बंगाल, असम के साथ नेपाल तक भेजता था।

450 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी घटना की गहराई से पड़ताल के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी जांच पूरी करते हुए 450 पन्नों की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। इस पूरे प्रकरण में 60 सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों समेत कुल 199 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब जमानत पर बाहर आए आरोपियों पर भी पैनी नजर रख रही है।