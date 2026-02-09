भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐक्शन में योगी सरकार, सहायक आयुक्त उद्योग और सहायक प्रबंधक समेत 3 सस्पेंड
सोमवार को हमीरपुर में भ्रष्टाचार पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। यहां जिला उद्योग कार्यालय में तैनात तीन अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन और पत्रावली निस्तारण के नाम पर कथित अवैध वसूली में संलिप्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही का भी आदेश दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की रोकथाम की कोशिशों में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ऐक्शन मोड में है। इस बीच सोमवार को हमीरपुर में भ्रष्टाचार पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। यहां जिला उद्योग कार्यालय में तैनात तीन अधिकारियों, सहायक आयुक्त उद्योग/प्रभारी उपायुक्त उद्योग रवि वर्मा, सहायक प्रबंधक संतोष राव और जिला प्रबंधक मिलन कुमार, को ऑनलाइन आवेदन और पत्रावली निस्तारण के नाम पर कथित अवैध वसूली में संलिप्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने इस बारे में जानकारी दी है।
पीटीआई के अनुसार डीआईपीआर की ओर से बताया गया है कि यह कार्रवाई हमीरपुर के मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी की दो सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इस जांच समिति का गठन लाभार्थियों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद किया गया था। समिति ने पूरे मामले की गहराई से जांच की।
DIPR ने बताया कि जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में इन अधिकारियों की कथित मिलीभगत से ऑनलाइन आवेदन, फाइल निस्तारण और सब्सिडी दिलाने के नाम पर अवैध रूप से धन उगाही की जा रही थी।
प्रारंभिक जांच में भ्रष्टाचार के ठोस साक्ष्य मिलने के बाद समिति ने कठोर कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद राज्य सरकार ने हमीरपुर जिला उद्योग कार्यालय में तैनात इन तीन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।
डीआईपीआर के मुताबिक तीनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही का भी आदेश दिया गया है। एक साथ तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में इस कड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें