गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर योगी सरकार सख्त, मुरादाबाद में चीनी मिल मालिक समेत तीन पर केस

यूपी की योगी सरकार गन्ना भुगतान में हीलाहवाली करने वाली चीनी मिलों पर सख्त हो गई है। मुरादाबाद में बिलारी स्थित अजुध्या चीनी मिल के मालिक समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मिल पर किसानों का 164.21 करोड़ के सापेक्ष कुल 124.30 करोड़ ही भुगतान किया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, बिलारी (मुरादाबाद) हिटी।Wed, 3 Sep 2025 11:21 PM
योगी सरकार गन्ना बकाया को लेकर चीनी मिलों पर सख्त हो गई है। टैगिंग नियमों के उल्लंघन और गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करने पर मुरादाबाद की बिलारी चीनी मिल स्वामी राणा वीर प्रताप सिंह समेत तीन लोगों के विरुद्ध सचिव गन्ना सहकारी समिति ने मुकदमा दर्ज करवाया है। मिल पर करीब 40 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का बकाया है। मिल पर आरोप है कि टैगिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए 12 करोड़ की बगास बेच ली पर उससे गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया।

बिलारी गन्ना सहकारी समिति के सचिव की ओर से बिलारी थाने में बिलारी की अजुध्या चीनी मिल के अध्याशी राणा वीर प्रताप सिंह समेत मिल मुख्य वित्त अधिकारी गौरव गर्ग और उप महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर के अनुसार मिल ने 5 नवंबर 24 में पेराई शुरू की और 26 फरवरी 25 को पेराई बंद हुई। चीनी मिल ने किसानों से खरीदे गन्ने की जो पेराई की उसका मूल्य 164.21 करोड़ रुपये हुआ। इसके सापेक्ष दो सितंबर तक मिल ने 124.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

मिल पर अभी भी 39.91 करोड़ रुपये की गन्ना मूल्य की बकाएदारी है। मिल को जिला गन्ना अधिकारी व उप गन्ना आयुक्त के स्तर पूर्व में नोटिस भी दिए गए। इसके बाद भी मिल वालों ने सुधार नहीं किया। सचिव के अनुसार जिलाधिकारी ने भी नोटिस दिया पर मिल वालों ने गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करते हुए निरंतर किसानों का शोषण किया। इसके अलावा चीनी मिल अध्याशी द्वारा अपने दायित्वों से इतर टैगिंग नियमों का उल्लंघन किया गया।

मिल की 12 करोड़ की बगास बेच डाली और इससे किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित टैगिंग नियम के उल्लंघन और भुगतान नहीं करने पर माना गया कि चीनी मिल ने लाइसेंस की शर्तों का खुला उल्लंघन किया। इस पर मिल वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया।

किसान लगातार कर रहे थे भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन

किसान लगातार गन्ना मूल्य के लिए भुगतान कर रहे थे। बिलारी मिल पर सबसे ज्यादा बकाया है। राणा ग्रुप की दोनों चीनी मिलों पर ही मुरादाबाद जिले में बकाया है शेष अगवानपुर और रानी नागल मिल ने पूरा भुगतान कर दिया है। बिलारी मिल ने चौदह दिन भुगतान के नियम का खुला उल्लंघन किया है। उधर, राणा ग्रुप की ही बेलवाड़ा चीनी मिल पर भी 15 करोड़ रुपये की बकाएदारी है। इससे किसानों में रोष बढ़ता जा रहा था।

