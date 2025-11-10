Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government strict measures were undermined by police negligence allowing gangster to escape justice
योगी सरकार की सख्ती को पुलिस की लापरवाही ने किया कमजोर, कानून से बच निकला गैंगस्टर

योगी सरकार की सख्ती को पुलिस की लापरवाही ने किया कमजोर, कानून से बच निकला गैंगस्टर

संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती पर जिस जालसाज का आलीशान मकान पुलिस ने जब्त कर उजाड़ दिया था, वही आरोपी अब कानून के शिकंजे से बाहर निकल आया है। गोरखपुर के ओमप्रकाश पांडेय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी, लेकिन पुलिस की जांच में खामी के चलते हाईकोर्ट ने पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी। 

Mon, 10 Nov 2025 06:09 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती पर जिस बदमाश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाया, जिसे मकान जब्त कर उजाड़ दिया गया। वह भी कानून के शिकंजे से बाहर निकल आया। इसी मामले ने जिले में जालसाजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का रास्ता खोला था, लेकिन खुद पुलिस की जांच की खामियों का फायदा उठाकर बच गया। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर की कार्रवाई निरस्त कर दी। पीड़िता ने दोबारा कार्रवाई की अर्जी लगाई तो पुलिस फिर से उसकी फाइल पलट रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महादेव झारखंडी की रहने वाली बिन्दू देवी ने मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में अपनी व्यथा रखी थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और आरोपित ओमप्रकाश पांडेय के मोहद्दीपुर स्थित आलीशान मकान को जब्त कर लिया था। इस कार्रवाई ने पूरे जिले में संदेश दिया था कि जालसाजों की अब खैर नहीं। इसके बाद पुलिस ने कई अन्य मामलों में भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन पुलिस की चूक ने उसकी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही एक बार फिर यह जाहिर हो गया है कि जरा-सी लापरवाही से बड़ा अपराधी भी कानूनी शिकंजे से बाहर निकल सकता है।

जांच की खामी से जालसाज को मिली राहत

भूमि बेचने के नाम पर रुपये हड़पने वाले ओमप्रकाश पांडेय और उसके साथियों पर कैंट थाने में 13 अगस्त 2021 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष सुधीर सिंह ने इस मामले में ओमप्रकाश पांडेय (मोहद्दीपुर), सनी देवल, धीरज साहनी उर्फ धीरेंद्र (महादेव झारखंडी) और संजय पांडेय को नामजद किया था। 9 फरवरी 2023 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और 10 फरवरी को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने संज्ञान लेकर समन जारी कर दिया। आरोपितों ने इस कार्रवाई को चुनौती दी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाने से पहले किसी भी आपराधिक कृत्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। कोर्ट ने इस तर्क को सही मानते हुए पुलिस की रिपोर्ट और न्यायालय द्वारा जारी समन आदेश दोनों को निरस्त कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी साफ कहा कि भविष्य में अधिकारी चाहें तो कानूनसम्मत प्रक्रिया अपनाकर दोबारा कार्रवाई कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ जू में अब पार्टी ऑन व्हील्स का मज़ा, इतने रुपये में बुक करें टॉय ट्रेन

कुर्क संपत्ति भी सवालों में

गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के दौरान कैंट थाना पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने आरोपी ओमप्रकाश पांडेय की मोहद्दीपुर स्थित संपत्ति और महादेव झारखंडी की भूमि कुर्क करा दी थी। इन संपत्तियों की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई गई थी। अब जब गैंगस्टर एक्ट ही निरस्त हो गया, तो सवाल उठ रहा है कि क्या कुर्क की गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई खत्म मानी जाएगी, या फिर नया आदेश जारी होगा?

पीड़िता की दोबारा अपील

पीड़िता बिन्दू देवी का कहना है कि आरोपी के पास एक एकड़ जमीन थी, लेकिन उसने उससे कई गुना अधिक भूमि बेच दी। उसके खिलाफ 35 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इतनी लंबी फेहरिस्त के बावजूद जांच के समय पुलिस ने आवश्यक तथ्यों का समावेश नहीं किया, जिसके कारण अदालत ने उसे राहत दे दी। पीड़िता ने मुख्यमंत्री कार्यालय और पुलिस अफसरों को प्रार्थना पत्र देकर फिर से गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें:टोल मांगने पर कार सवारों ने कर्मियों को पीटा, प्लाजा में तोड़फोड़ भी की

पुलिस फिर पलट रही फाइल

गैंगस्टर निरस्त होने के बाद अब कैंट पुलिस एक बार फिर फाइल खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस अधिकारी मामले से जुड़ी पुरानी रिपोर्ट और कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोबारा कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ अफसरों ने भी निर्देश दिया है कि जांच की कमियों को दूर करते हुए रिपोर्ट दोबारा तैयार की जाए।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |