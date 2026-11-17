प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे योजना की निर्धारित अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 से पहले आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन करें। इस बीच योगी सरकार ने प्रदेश के 5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है।

लखनऊ, संवाददाता। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत योगी सरकार ने प्रदेश के 5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके लिए उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना के जरिए से प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। इस बीच बिजली उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे योजना के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 31 मार्च 2027 से पहले आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन जरूर कर दें।

इस प्रस्तावित योजना के तहत 5 लाख घरों में से 50 प्रतिशत घरों पर एक किलोवाट और बाकी 50 प्रतिशत घरों पर 2 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,750 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), उसकी विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के समन्वय से किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि योगी सरकार की इस पहल से बड़ी संख्या में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने, बिजली बिल में कमी लाने तथा प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ULA मॉडल के माध्यम से बड़े स्तर पर एकीकृत रूप से सोलर संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर बता दें कि घरों की छतों पर सोलर लगवाने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे निकल गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचयी रूफटॉप सोलर स्थापनाओं में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में अब तक कुल 9,62,866 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस उपलब्धि को प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते जनविश्वास, सरकार के प्रयासों और विभिन्न विभागों और विद्युत वितरण कंपनियों के समन्वित प्रयासों के परिणाम के तौर पर देखा जा रहा है।