Hindustan Hindi News
योगी सरकार का मेगा प्लान: यूपी बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल हब, 10 लाख रोजगार का टारगेट

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ यूपी की ओर से टॉप-अप इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी को अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाया जाए।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊTue, 26 Aug 2025 11:12 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश में 60 प्रतिशत मोबाइल फोन निर्माण करने वाले राज्य यूपी को अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाया जाए। इससे संबंधित नई ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति लागू करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति विदेशी निवेश आकर्षित करेगी। आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू मूल्य संवर्धन और विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक होगी।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उपरोक्त नीति के संबंध में आईटी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब समय है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भी वैश्विक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाए। यह नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ के संकल्प को मज़बूती देने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ उत्तर प्रदेश की ओर से टॉप-अप इंसेंटिव दिया जाना चाहिए।

इसी तरह पूंजीगत निवेश पर आकर्षक सब्सिडी, अतिरिक्त लाभ, स्टाम्प शुल्क एवं बिजली शुल्क में छूट, ब्याज अनुदान, लॉजिस्टिक्स और संचालन सहायता जैसे प्रावधान शामिल किए जाएं। यदि निवेशक प्रदेश में रोजगार सृजित करता है और प्रदेश के युवाओं को वरीयता देता है तो उसे विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। निवेशकों को एकल विंडो प्रणाली के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं युवाओं के लिए रोजगार सृजन को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाए तथा कौशल विकास कार्यक्रम उसी के अनुरूप संचालित हों।

पांच सालों में 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रस्तावित नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करना और लगभग 10 लाख अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014-15 में देश में जहां मात्र 1.9 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनते थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मोबाइल उत्पादन 18 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपये और मोबाइल निर्यात 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश से लगभग 37 हजार करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर निर्यात किया गया।

नीति की खास बातें

-अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, कौशल विकास और स्टार्टअप पारिस्थितिकी को प्रोत्साहन

-नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और होंगे सुदृढ़

-जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से राज्य को वैश्विक आपूर्ति शृंखला में और मजबूत स्थिति प्राप्त होगी।

