योगी सरकार का दिव्यांगों के लिए बड़ा ऐलान, यूपी के हर जिले में होगा ये काम

प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दिव्यांगोंं को कौशल प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दें। जिलों में इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं उद्योगों से संपर्क कर दिव्यांगों को उनके हुनर के अनुसार गृह जनपद में ही रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSat, 30 Aug 2025 09:11 PM
योगी सरकार का दिव्यांगों के लिए बड़ा ऐलान, यूपी के हर जिले में होगा ये काम

Employment fair for disabled people in UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिव्यांगों के लिए बड़ा काम करने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में दिव्यांगों के लिए अब विशेष रोजगार मेले लगाए जाएंगे। वहीं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन्हें कौशल प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दें। जिलों में इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं उद्योगों से संपर्क कर दिव्यांगों को उनके हुनर के अनुसार गृह जनपद में ही रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से बीते दिनों दिव्यांगों के लिए रोजगार मेला लगाया गया। जिसमें सात सौ से अधिक दिव्यांगों को रोजगार दिलाया गया। विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांगजनों को उनकी रूचि व हुनर के अनुसार रोजगार दिलाया गया। वहीं उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। वह खुद का उद्यम स्थापित कर दूसरों को रोजगार दें इस पर जोर दिया जाएगा। उन्हें विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। जिससे वह आसानी से अपना उद्यम भी स्थापित कर सकें।

अभी दूर-दराज क्षेत्र में नौकरियां मिलने से कई बार दिव्यांगजन नहीं जाते। ऐसे में पूरी कोशिश की जाएगी कि उन्हें उनके गृह जनपद में ही रोजगार दिलाया जाएगा। सभी जिलों में कौशल विकास केंद्रों पर अधिक से अधिक दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

अभी उनके लिए आरक्षित सीटें भी पूरी तरह नहीं भर पातीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से अब इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। हर जिले में विशेष रोजगार मिले इसी उद्देश्य से लगाए जाएंगे ताकि दिव्यांगजन उनमें आसानी से भाग ले सकें।

