काम की बात: कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले तीर्थयात्रियों को एक लाख रुपये देगी योगी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले लोगों को योगी सरकार अब एक लाख रुपये की सहायता देगी। इसके अलावा यात्रा की अंतिम तारीख के 90 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
Yogi Government: योगी सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले यूपी के मूल निवासी तीर्थयात्रियों के लिए अनुदान प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा संचालित इस व्यवस्था के तहत पात्र तीर्थयात्रियों को प्रदेश सरकार की ओर से एक लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले प्रदेशवासियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। शासनादेश के अनुसार यात्रा पूर्ण करने वाले पात्र तीर्थयात्री यात्रा समाप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर धर्मार्थ कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [www.updharmarthkarya.in](http://www.updharmarthkarya.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के दौरान तीर्थयात्रियों को नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट एवं वीजा की प्रति, बैंक खाते का विवरण, कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। वर्ष 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था 15 जून को गाजियाबाद के इंदिरापुरम से रवाना हुआ था तथा 2 जुलाई को यात्रा पूर्ण कर वापस लौट आया। यात्रा पूरी कर चुके पात्र तीर्थयात्री अब राज्य सरकार की अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कैलाश मानसरोवर को रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था
वहीं दूसरी ओर बहराइच से कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का जत्था ब्लिस रिजॉर्ट से नेपाल के लिए रवाना हो चुका है। वैदिक मंत्रोच्चार व तिलक कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। दल में मुंबई, मेरठ, खतौली व ऋषिकेश के शिवभक्त शामिल हैं। रिजॉर्ट के प्रोपराइटर मनीष मल्होत्रा ने कहा कि यह यात्रा आत्मिक साधना का संगम है। संयोजक मुकेश बंसल ने बताया कि नेपालगंज के रास्ते दल मानसरोवर झील पहुंचेगा। मुंबई के आलोक अग्रवाल व मेरठ के कमल नयन गोहाल ने इसे जीवन का सौभाग्य बताया। युवा श्रद्धालु प्राधन्या देशमुख ने कहा कि यह प्रेरणादायक अवसर है। दल में अरविंद गुप्ता, पुष्पा देशमुख, राकेश कुमार सहित कई श्रद्धालु शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।