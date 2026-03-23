Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

योगी सरकार का यूपी से इस धंधे के सफाये का प्लान, हर जिले चलेगा अभियान

Mar 23, 2026 04:57 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share

यूपी में नशे के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ सरकार ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में इस संबंध में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

योगी सरकार का यूपी से इस धंधे के सफाये का प्लान, हर जिले चलेगा अभियान

UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश से नशे के अवैध धंधे के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है। इसके साथ ही लोगों को नशे की आदत से मुक्ति दिलाने के लिए भी जिले-जिले अभियान चलाने की योजना है। सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, सेवन और विक्रय पर अंकुश लगाने तथा नशा मुक्ति जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि नशा उन्मूलन के इस अभियान में पूर्ण समन्वय और गंभीरता के साथ काम करें। सभी जिलों में हर महीने कम से कम दो एनकॉर्ड (नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन) बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित होनी चाहिए। जिन जिलों में इस वर्ष बैठकें निर्धारित संख्या से कम हुई हैं, उन्हें इस संबंध में सख्त निर्देश दिए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवैध मादक पदार्थों के सेवन एवं उनके क्रय-विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि समाज विशेषकर युवा पीढ़ी इस खतरे से सुरक्षित रहे।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी की अफसरों को दो टूक- यूपी में ये कतई बर्दाश्त नहीं; चूके तो भुगतेंगे

जिला स्तरीय एनकॉर्ड बैठकों में नशे के अवैध कारोबार के खात्मे के लिए पीआईटी एनडीपीएस के तहत चिन्हित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की प्रगति, सफेमा (धारा 68 ई एवं एफ) के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट के तहत चिन्हित अभियुक्तों की संपत्ति जब्ती की स्थिति, वैध अफीम खेती वाले जनपदों में पुलिस, राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लाइसेंस प्राप्त अफीम कृषकों की फसल का भौतिक सत्यापन, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्रों के कार्यों की समीक्षा, नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति, आबकारी विभाग द्वारा भांग की दुकानों पर गांजा की बिक्री पर सतत निगरानी तथा पुलिस के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की गहनता से समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न एनजीओ द्वारा संचालित डी-एडिक्शन केन्द्रों की नियमित समीक्षा और जांच की जाएगी।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश में भांग की लाइसेंसी दुकानों के संबंध में समीक्षा कर ली जाए और इन दुकानों की संख्या को वहां की क्षेत्रीय आवश्यकता का आकलन कर सीमित किया जाए। कोडीन युक्त कफ सिरप की आपूर्ति और बिक्री की निगरानी हेतु ऑफलाइन व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाइन व्यवस्था तैयार की जाए तथा स्टॉक रखने के स्थान का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जाए। फर्जी फर्मों, अवैध भंडारण या बिक्री में लिप्त पाए जाने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

ये भी पढ़ें:यूपी में नौकरी चाह रहीं महिलाओं के लिए गुड न्यूज, इतने पदों पर होने जा रही भर्ती

स्कूलों-कॉलेजों-हॉस्टलों के पास विशेष निगरानी

उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास चिह्नित हॉटस्पॉट्स पर प्राथमिकता के आधार पर सख्त एवं नियमसंगत कार्रवाई की जाए। जहां भविष्य में हॉटस्पॉट बनने की संभावना हो, वहां विशेष निगरानी रखी जाए तथा नियमित नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

लगातार चल रही कार्रवाई

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ अब्दुल हमीद ने जानकारी दी कि वर्ष 2025 में एनकॉर्ड की 846 व 2026 में माह फरवरी तक 144 जिला स्तरीय गोष्ठियां आयोजित का गई हैं। उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों का निस्तारण और डिस्पोजल की कार्रवाई नियमित रूप से कराई जा रही है, एएनटीएफ के गठन के पश्चात 2022 से 2026 फरवरी तक कुल 2,71,802 किग्रा. माल का निस्तारण कराया जा चुका है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 925 करोड़ रुपए है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध वर्ष 2026 में फरवरी तक कुल 840 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 1,176 व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा 6229.78 किग्रा0 अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई। इसी प्रकार एएनटीएफ द्वारा वर्ष 2026 में अब तक 56 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 107 अभियुक्तों की गिरफ्तारी व 53 करोड़ 98 लाख 20 हजार रुपये की 2827.50 किग्रा अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी की गई।

ये भी पढ़ें:नक्शा पास होते ही बदल जाएगा लैंड यूज, योगी कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

20 हाई वैल्यू टारगेट चिन्हित करने का आदेश

उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के मादक पदार्थों की जब्ती के आधार पर 10 हॉट- स्पॉट चयनित किया गया है और 20 हाई वैल्यू टारगेट चिन्हित करने के लिए सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/जनपदीय पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। यूपी दिवस 2026 के अवसर पर दिनांक 24 से 26 जनवरी, 2026 के मध्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ में एएनटीएफ द्वारा लीफलेट, पैम्फलेट, ब्राउजर, सैल्फी पॉइंट, टीवी स्क्रीन व बैच के माध्यम से नशे के विरूद्ध जागरूकता व प्रचार-प्रसार किया गया तथा नशे के विरूद्ध लगभग 600 व्यक्तियों को ई-शपथ दिलाकर प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

इसके साथ ही भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बुरी में उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी में एएनटीएफ द्वारा लीफलेट, सेल्फी प्वाइंट, पैम्फलेट, टीवी स्क्रीन आदि के माध्यम से नशे के विरूद्ध जागरूकता व प्रचार-प्रसार कर नशे के विरूद्ध लगभग 1500 व्यक्तियों को ई-शपथ दिलाकर प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। एएनटीएफ द्वारा 07 फरवरी, 2026 को मादक पदार्थों के सेवन व उसके दुरूपयोग के बारे में आम जनमानस को जागरूक करने के लिए पैदल रैली का आयोजन कराया गया। इसके अलावा, सिनेमाघरो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम व रेडियों चैनलों द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रचार-प्रसार कराया गया। मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध साईकिल रैली, नुक्कड़ नाटक, योगा व स्कूल के बच्चों के साथ पैदल रैली का आयोजन किया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

खास मौजूदगी

बैठक में अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंक्टेश्वर लू, प्रमुख सचिव राज्यकर श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आबकारी आयुक्त डॉ.आदर्श सिंह, सचिव गृह मोहित गुप्ता समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |