Yogi government opened treasury for all municipal corporations UP how many crores were released to whom यूपी के सभी नगर निगमों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, किसे कितने करोड़ हुए जारी?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government opened treasury for all municipal corporations UP how many crores were released to whom

यूपी के सभी नगर निगमों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, किसे कितने करोड़ हुए जारी?

मेरठ समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों को इस बार पंचम वित्त आयोग की सिफारिश पर 477 करोड़ सात लाख रुपये जारी हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक 72.72 करोड़ रुपये लखनऊ नगर निगम को जारी हुए हैं।

Dinesh Rathour मेरठ, मुख्य संवाददाताFri, 5 Sep 2025 07:05 PM
share Share
Follow Us on
यूपी के सभी नगर निगमों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, किसे कितने करोड़ हुए जारी?

मेरठ समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों को इस बार पंचम वित्त आयोग की सिफारिश पर 477 करोड़ सात लाख रुपये जारी हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक 72.72 करोड़ रुपये लखनऊ नगर निगम को जारी हुए हैं। वहीं कानपुर को 62.17 करोड़ और गाजियाबाद को 39.89 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। मेरठ को 30 करोड़ और सहारनपुर को 16.21 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस बार वेतन आदि पर खर्च के बाद विकास कार्यों के लिए पैसे बचेंगे।

शासन की ओर से वैसे हर माह नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को राज्य वित्त आयोग से राशि जारी होती है। इस पैसे से ही सफाई कर्मचारियों आदि के वेतन-भत्ते, पेंशन आदि का भुगतान होता है। शेष राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाती है। इस बार अगस्त माह के लिए शासन से सभी 17 नगर निगमों को 477 करोड़ सात लाख 96 हजार 277 रुपये जारी किये गये हैं। माना जा रहा है कि इस बार सभी नगर निगमों में वेतन-भत्ते, पेंशन आदि पर खर्च के बाद काफी राशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध होंगे। इसी तरह नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को भी राशि जारी की गई है।

प्रमुख नगर निगमों को इस तरह जारी हुए पैसे

नगर निगम आवंटित राशि
लखनऊ 72.72 करोड़
कानपुर 62.17 करोड़
गाजियाबाद 39.89 करोड़
प्रयागराज 38.38 करोड़
मेरठ 30.00 करोड़
आगरा 29.39 करोड़
बरेली 21.57 करोड़
अलीगढ़ 21.60 करोड़
गोरखपुर 20.59 करोड़
मुरादाबाद 21.01 करोड़
सहारनपुर 16.21 करोड़
CM Yogi Yogi Adityanath Nagar Nigam अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |