यूपी के सभी नगर निगमों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, किसे कितने करोड़ हुए जारी?

मेरठ समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों को इस बार पंचम वित्त आयोग की सिफारिश पर 477 करोड़ सात लाख रुपये जारी हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक 72.72 करोड़ रुपये लखनऊ नगर निगम को जारी हुए हैं। वहीं कानपुर को 62.17 करोड़ और गाजियाबाद को 39.89 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। मेरठ को 30 करोड़ और सहारनपुर को 16.21 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस बार वेतन आदि पर खर्च के बाद विकास कार्यों के लिए पैसे बचेंगे।

शासन की ओर से वैसे हर माह नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को राज्य वित्त आयोग से राशि जारी होती है। इस पैसे से ही सफाई कर्मचारियों आदि के वेतन-भत्ते, पेंशन आदि का भुगतान होता है। शेष राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाती है। इस बार अगस्त माह के लिए शासन से सभी 17 नगर निगमों को 477 करोड़ सात लाख 96 हजार 277 रुपये जारी किये गये हैं। माना जा रहा है कि इस बार सभी नगर निगमों में वेतन-भत्ते, पेंशन आदि पर खर्च के बाद काफी राशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध होंगे। इसी तरह नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को भी राशि जारी की गई है।