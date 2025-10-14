फ्री में IAS-आईपीएस अफसर बन सकते हैं इस जिले के युवा, योगी सरकार दे रही मौका, जानें प्रक्रिया

योगी सरकार फ्री में यूपी के युवाओं को आईएएस-आईपीएस अफसर बनने का मौका दे रही है। योगी सरकार की योजना के तहत युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। कुछ जिलों में युवाओं ने इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है।

योगी सरकार फ्री में यूपी के युवाओं को आईएएस-आईपीएस अफसर बनने का मौका दे रही है। योगी सरकार की योजना के तहत युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। कुछ जिलों में युवाओं ने इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। शहर से लेकर ग्रामीण तक के युवाओं ने आईएएस-आईपीएस अफसर बनने में रुचि दिखा भी रहे हैं। अब बदायूं में भी युवाओं के भविष्य को संभालने की कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत युवाओं को जेईई, नीट की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। जिसमें स्थानीय युवा भाग ले चुके हैं और फ्री कोचिंग ले रहे हैं। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल शहर व आसपास के ही नहीं गांव देहात इलाके के युवा भी आईएएस, आईपीएस सहित देश के सर्वेच्च पदों पर जाने के लिए भाग्य आजमाइश कर रहे हैं।

जिला समाज कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित है। स्थानीय जनपद के लिए विभाग से 100 सीटों का लक्ष्य है। जिसके लिए हर वर्ष आवेदन किये जाते हैं और पात्रता के आधार पर छात्रों का चयन होता है ऐसे ही इस बार स्थानीय जनपद के छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है। इस बर 100 सीटों करीब 90 छात्रों का ही चयन किया गया है। यह छात्र-छात्राएं अलग-अलग पद के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन मिशन डाक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सीडीएस सहित प्रमुख पदों पर जाने के लिए तैयारी है। पिछले करीब तीन वर्षों में 250 से अधिक बच्चे इस योजना से तैयारी कर चुके हैं कई बच्चों का चयन भी हुआ है। इससे साफ है कि जनपद बदायूं पर लगे पिछड़ेपन का दाग दूर करने को योजना संचालित है। योजना से युवाओं को अपना भविष्य सुधारने का मौका मिला है। इस वर्ष बदायूं और सहसवान में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहां फ्री कोचिंग ली जा रही है।

कोर्सवार पात्रता का विवरण जेईई/ नीट कक्षा 12 में अध्ययनरत या उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र-छात्राएं एसएससी कक्षा 12 में अध्ययनरत या उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं। एनडीए कक्षा 12 में अध्ययनरत या उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं। यूपीएससी/यूपीपीएससी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत व उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं।

मुफ्त कोचिंग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना युवाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग नहीं ले पाने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है कोचिंग की व्यवस्था रहती है। जिससे वह कंपटीशन में भाग ले और परीक्षा देकर अपना चयन करा सके।

परीक्षाओं का है दायरा जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना युवाओं को वरदान साबित हुआ है। इस योजना का लाभ छात्र ले रहे हैं। यह योजना यूपीएससी, पीसीएस, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस, सीयूईटी और सीएपीएफ जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को कवर करती है। जिसकी तैयारी इस योजना के तहत छात्र कर सकते हैं और स्थानीय छात्र-छात्राएं लाभ भी ले रहे हैं।

योजना के लाभ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। जिसके बाद वह आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसे प्रतिष्ठित पदों के लिए तैयारी करने वाले छात्रों को अनुभवी शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। वहीं डिजिटल सुविधा में योग्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त टैबलेट और इंटरनेट पैक प्रदान करना।