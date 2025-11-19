Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government minister Om Prakash Rajbhar said that he will not allow madrasas in UP to become crime adda
यूपी के मदरसों को अपराध का अड्डा नहीं बनने देंगे, योगी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर बोले

यूपी के मदरसों को अपराध का अड्डा नहीं बनने देंगे, योगी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर बोले

संक्षेप: यूपी के मदरसों को अपराध का अड्डा नहीं बनने देंगे। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राज्य सरकार मदरसा छात्रों व शिक्षकों का पूरा ब्योरा एटीएस को जल्द उपलब्ध कराने जा रही है।

Wed, 19 Nov 2025 08:31 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राज्य सरकार मदरसा छात्रों व शिक्षकों का पूरा ब्योरा एटीएस को जल्द उपलब्ध कराने जा रही है। मदरसों को किसी भी कीमत पर अपराध का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पुलिस को जांच में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पूरी मदद करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने बुधवार को पंचायती राज निदेशालय में विश्व शौचालय दिवस पर बातचीत में कहा कि प्रयागराज व कुशीनगर में जाली नोट छपाने और बहराइच के मदरसे में विदेशी लोगों को गलत ढंग से शरण देने के मामलों को देखते हुए विभाग भी पूरी तरह चौकन्ना है। दिल्ली बम धमाके के बाद जहां पर पुलिस को शक हो रहा है वह जांच कर रही है। ऐसे में विभाग भी पूरी मदद देगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सूची तैयार करें। मदरसों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं और कितने शिक्षा पढ़ा रहे हैं। उन सभी के मोबाइल नंबर और माता-पिता व निवास स्थान इत्यादि की जानकारी एटीएस की ओर से मांगी गई है।

यूपी पंचायत चुनाव कब होगा राजभर ये बताया

उन्होंने फिर कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव अप्रैल-मई में होगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास कराया जाएगा। पंचायत चुनाव तय समय पर ही हर हाल में कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी से एलयू के 3 टीचरों ने की गलत शिकायत, लखनऊ विश्वविद्यालय ने लिया ऐक्शन
ये भी पढ़ें:चुनाव की तैयारियों के बीच 44 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी, इस मामले में ऐक्शन

गाजियाबाद को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार

विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर गाजियाबाद को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर रामपुर, तीसरे पर हाथरस, चौथे पर श्रावस्ती और पांचवें स्थान पर फिरोजाबाद रहा। वहीं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार मिर्जापुर की नदिहार को मिला। दूसरे नंबर पर बरेली की भरतौल, तीसरे नंबर पर बिजनौर की जालबपुर गूदड़, चौथे नंबर पर कानपुर की रमईपुर व पांचवें नंबर पर श्रावस्ती की सरवन तारा ग्राम पंचायत शामिल है। कार्यक्रम में गुलाबी गैंग की प्रमुख संपत पाल देवी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव,पंचायती राज अनिल कुमार व पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Omprakash Rajbhar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |