यूपी के मदरसों को अपराध का अड्डा नहीं बनने देंगे, योगी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर बोले
संक्षेप: यूपी के मदरसों को अपराध का अड्डा नहीं बनने देंगे। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राज्य सरकार मदरसा छात्रों व शिक्षकों का पूरा ब्योरा एटीएस को जल्द उपलब्ध कराने जा रही है।
योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राज्य सरकार मदरसा छात्रों व शिक्षकों का पूरा ब्योरा एटीएस को जल्द उपलब्ध कराने जा रही है। मदरसों को किसी भी कीमत पर अपराध का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पुलिस को जांच में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पूरी मदद करेगा।
उन्होंने बुधवार को पंचायती राज निदेशालय में विश्व शौचालय दिवस पर बातचीत में कहा कि प्रयागराज व कुशीनगर में जाली नोट छपाने और बहराइच के मदरसे में विदेशी लोगों को गलत ढंग से शरण देने के मामलों को देखते हुए विभाग भी पूरी तरह चौकन्ना है। दिल्ली बम धमाके के बाद जहां पर पुलिस को शक हो रहा है वह जांच कर रही है। ऐसे में विभाग भी पूरी मदद देगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सूची तैयार करें। मदरसों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं और कितने शिक्षा पढ़ा रहे हैं। उन सभी के मोबाइल नंबर और माता-पिता व निवास स्थान इत्यादि की जानकारी एटीएस की ओर से मांगी गई है।
यूपी पंचायत चुनाव कब होगा राजभर ये बताया
उन्होंने फिर कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव अप्रैल-मई में होगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास कराया जाएगा। पंचायत चुनाव तय समय पर ही हर हाल में कराया जाएगा।
गाजियाबाद को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार
विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर गाजियाबाद को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर रामपुर, तीसरे पर हाथरस, चौथे पर श्रावस्ती और पांचवें स्थान पर फिरोजाबाद रहा। वहीं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार मिर्जापुर की नदिहार को मिला। दूसरे नंबर पर बरेली की भरतौल, तीसरे नंबर पर बिजनौर की जालबपुर गूदड़, चौथे नंबर पर कानपुर की रमईपुर व पांचवें नंबर पर श्रावस्ती की सरवन तारा ग्राम पंचायत शामिल है। कार्यक्रम में गुलाबी गैंग की प्रमुख संपत पाल देवी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव,पंचायती राज अनिल कुमार व पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे।