गोकशी का काम उनके आका..., योगी के मंत्री का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को तीखा जवाब

संक्षेप: मंत्री धर्मपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 2017 के बाद यूपी में हजारों अवैध स्लाटर हाउस बंद कराए गए। पशु तस्करी पर सख्त कार्रवाई की गई। गोकशी के मामलों में रासुका तक लगाया गया है। तमाम अपराधी जेल में पड़े सड़ रहे हैं। इस पर हमारी सरकार का साफ रुख है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं चलेगा।

यूपी के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा यूपी में गोकशी और गोमांस के निर्यात के आरोपों पर तीखा जवाब दिया है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि गोकशी का काम उनके आका किया करते थे। अविमुक्तेश्वरानंद को संभवत: यह जानकारी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गोमांस, गोहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहां यूपी में केवल सूअर, भैंस और बकरे का मीट नियमानुसार एक्सपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोहत्या अधिनियम को और अधिक सख्त और प्रभावी किया है। योगी सरकार बनने के बाद से यूपी में अवैध बूचड़खानों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई।

सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती धर्मपाल सिंह ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार किसी को शंकराचार्य घोषित नहीं करती। शंकराचार्य पद सरकारी नियुक्ति नहीं है। यह कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि यह मठों और परंपराओं का विषय है।