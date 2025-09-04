Yogi government Minister AK Sharma got angry at the officers again, warned of strict action योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा अफसरों पर फिर भड़के, दे दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government Minister AK Sharma got angry at the officers again, warned of strict action

योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा अफसरों पर फिर भड़के, दे दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा बिजली विभाग के अफसरों के बाद अब नगर विकास विभाग के अधिकारियों पर भड़क गए। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पीएम आवास के आवेदन निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:25 AM
share Share
Follow Us on
योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा अफसरों पर फिर भड़के, दे दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

यूपी में योगी सरकार में मंत्री एके शर्मा बिजली विभाग के अफसरों के बाद अब नगर विकास के अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने अफसरों को लापरवाही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। दरअसल, प्रदेश के 10 जिलों में पीएम आवास के आवेदन निस्तारण की स्थिति खराब है। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी शहरी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना-दो का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए वार्ड-वार कैंप आयोजित कर सभी पात्र परिवारों के आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदन के निस्तारण में तेजी लाएं और 15 दिनों के बाद पुनः समीक्षा की जाएगी। मिशन मोड में काम कर लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण न करने पर अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निदेशक सूडा को शिकायतों व सुझावों के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:SRMU में ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला क्या है? जानिए पूरा विवाद
ये भी पढ़ें:ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अब SRMU पर FIR, बुलडोजर भी चलाने की तैयारी
ये भी पढ़ें:लाठीचार्ज के खिलाफ ABVP के पीछे खड़ी हुई SP छात्र सभा,प्रदर्शन में पुलिस से झड़प

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का इससे अच्छा रास्ता कोई और नहीं हो सकता। यह योजना गरीबों के सपनों और आशाओं से जुड़ी है, इसलिए हर पात्र व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में निदेशक सूडा अपूर्वा दुबे ने बताया कि इस योजना में उत्तर प्रदेश में अभी तक 2,52,605 आवास केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। पोर्टल पर 22 लाख से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। कुशीनगर मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बरेली, महाराजगंज, मेरठ, संत कबीर नगर, मऊ व सहारनपुर में सर्वाधिक मामले लंबित हैं। इन जिलों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, झांसी आदि जिलों में प्रगति बेहतर है।

Up News UP News Today AK Sharma अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |