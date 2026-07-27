लखनऊ-आगरा समेत कई शहरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान, क्या करने जा रही?
लखनऊ-आगरा समेत कई शहरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान बनाया है। इसको लेकर योगी सरकार जल्द ही एक उच्चस्तरीय सलाहकार बोर्ड’ का गठन करेगी।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और बुंदेलखंड के शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स आलोक कुमार ने बताया कि जीसीसी इकोसिस्टम विकसित करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक उच्चस्तरीय ‘जीसीसी सलाहकार बोर्ड’ का गठन करेगी। इस बोर्ड में सरकार, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, इन्वेस्ट यूपी और विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो नीतियों को बेहतर बनाने, अंतर-विभागीय तालमेल बिठाने और निवेशकों की निर्णय प्रक्रिया को तेज करने का काम करेंगे।
इसके साथ ही सरकार अपनी आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स नीति को मजबूत करने, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, डीप-टेक हब एवं यू-हब के विकास और उद्योग की जरूरतों के मुताबिक कौशल विकास पर विशेष फोकस कर रही है। प्रमुख सचिव ने जीसीसी समिटि 2026 में तकनीक, नवाचार और उच्च मूल्य वाले रोजगार को बढ़ावा देने का एक व्यापक रोडमैप पेश किया। इसमें उद्योग जगत के दिग्गजों, नीति निर्मामाओं और वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य प्रगतिशील नीतियों, कुशल प्रतिभाओं, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और जवाबदेह प्रशासन के जरिए भारत के तेजी से बढ़ते जीसीसी इकोसिस्टम में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
मौजूदा दौर में जीसीसी की बड़ी भूमिका
प्रमुख सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक जीसीसी अब केवल पारंपरिक बैक-ऑफिस ऑपरेशन्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन और वैश्विक रणनीतिक फैसलों के मुख्य केंद्र बन चुके हैं। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीतियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट इकोसिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रही है, ताकि अगली पीढ़ी के वैश्विक तकनीकी निवेश को आकर्षित किया जा सके। यह पहल राज्य को वन ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।
रोजगार का बड़ा केंद्र बनेंगे जीसीसी
उन्होंने राज्य के विजन को साझा करते हुए कहा कि देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का स्पष्ट लक्ष्य देश में स्थापित होने वाले नए जीसीसी में से कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। हमारी बेहतर नीतियों, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और नवाचार-अनुकूल माहौल के कारण वैश्विक कंपनियां पूरे भरोसे के साथ यहां अपने कारोबार का विस्तार कर सकती हैं, जिससे राज्य के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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