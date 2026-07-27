Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ-आगरा समेत कई शहरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान, क्या करने जा रही?

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

लखनऊ-आगरा समेत कई शहरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान बनाया है। इसको लेकर योगी सरकार जल्द ही एक उच्चस्तरीय  सलाहकार बोर्ड’ का गठन करेगी।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और बुंदेलखंड के शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स आलोक कुमार ने बताया कि जीसीसी इकोसिस्टम विकसित करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक उच्चस्तरीय ‘जीसीसी सलाहकार बोर्ड’ का गठन करेगी। इस बोर्ड में सरकार, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, इन्वेस्ट यूपी और विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो नीतियों को बेहतर बनाने, अंतर-विभागीय तालमेल बिठाने और निवेशकों की निर्णय प्रक्रिया को तेज करने का काम करेंगे।

इसके साथ ही सरकार अपनी आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स नीति को मजबूत करने, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, डीप-टेक हब एवं यू-हब के विकास और उद्योग की जरूरतों के मुताबिक कौशल विकास पर विशेष फोकस कर रही है। प्रमुख सचिव ने जीसीसी समिटि 2026 में तकनीक, नवाचार और उच्च मूल्य वाले रोजगार को बढ़ावा देने का एक व्यापक रोडमैप पेश किया। इसमें उद्योग जगत के दिग्गजों, नीति निर्मामाओं और वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य प्रगतिशील नीतियों, कुशल प्रतिभाओं, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और जवाबदेह प्रशासन के जरिए भारत के तेजी से बढ़ते जीसीसी इकोसिस्टम में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या की रामलीला में राम बनेंगे रवि किशन; जानें रावण का किरदार कौन निभाएगा?

मौजूदा दौर में जीसीसी की बड़ी भूमिका

प्रमुख सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक जीसीसी अब केवल पारंपरिक बैक-ऑफिस ऑपरेशन्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन और वैश्विक रणनीतिक फैसलों के मुख्य केंद्र बन चुके हैं। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीतियों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट इकोसिस्टम को लगातार अपग्रेड कर रही है, ताकि अगली पीढ़ी के वैश्विक तकनीकी निवेश को आकर्षित किया जा सके। यह पहल राज्य को वन ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

ये भी पढ़ें:80 हजार से अधिक कोटेदारों के लिए अच्छी खबर, यूपी में भी मिलने जा रहा यह लाभ

रोजगार का बड़ा केंद्र बनेंगे जीसीसी

उन्होंने राज्य के विजन को साझा करते हुए कहा कि देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का स्पष्ट लक्ष्य देश में स्थापित होने वाले नए जीसीसी में से कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। हमारी बेहतर नीतियों, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और नवाचार-अनुकूल माहौल के कारण वैश्विक कंपनियां पूरे भरोसे के साथ यहां अपने कारोबार का विस्तार कर सकती हैं, जिससे राज्य के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे।

ये भी पढ़ें:2 मासूम बच्चों को गोद में लेकर गर्भवती महिला ने ट्रेन के आगे कूदी, तीनों की मौत
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।