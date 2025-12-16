Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyogi government major initiative jan sewa kendra e governance at co operative societies public facilities available
योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी की सहकारी समितियों पर ये सुविधाएं भी उपलब्ध; जानें डिटेल

योगी सरकार की बड़ी पहल, यूपी की सहकारी समितियों पर ये सुविधाएं भी उपलब्ध; जानें डिटेल

संक्षेप:

गांव-गांव ई-गवर्नेंस की सेवा-सुविधा देना योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके मद्देनजर सहकारिता विभाग ने बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों को जन सेवा केंद्र के रूप में भी संचालित करना शुरू किया है। इससे ये समितियां ग्रामीणों के लिए जरूरी सुविधाओं का हब बन रही हैं।

Dec 16, 2025 06:16 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

योगी आदित्यनाथ सरकार बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों (बी-पैक्स) से नागरिक सुविधाओं का विस्तार कर रही है। ये समितियां अब जन सेवा केंद्र बनकर ग्रामीणों को ऑनलाइन माध्यम से सरकारी सुविधाएं दे रही हैं। गोरखपुर में कुल 195 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों में से 106 पर जन सेवा केंद्र की स्थापना कर दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांव-गांव ई-गवर्नेंस की सेवा-सुविधा देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके मद्देनजर सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों को जन सेवा केंद्र के रूप में संचालित करना शुरू किया है। इस पहल से ये समितियां अब केवल खेती-किसानी तक सीमित न रहकर ग्रामीणों के लिए जरूरी सुविधाओं का हब बन रही हैं।

गोरखपुर के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता नीरज कुमार ने बताया कि बी-पैक्स पर जन सेवा केंद्र की स्थापना से ग्रामीणों को सभी जरूरी प्रमाण पत्र उनके गांव में ही मिल जा रहे हैं। इससे ग्रामीण अब जन्म, मृत्यु, निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए शहर के कार्यालयों का चक्कर लगाने की बजाय अपने गांव की सहकारी समिति पर स्थापित जन सेवा केंद्र में ही आवेदन कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों के समय और पैसे की बचत हो रही है और सरकारी सेवाओं की गति भी बढ़ रही है। सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक के अनुसार गोरखपुर में 195 बी-पैक्स के सापेक्ष 106 पर जन सेवा केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं।

सहकारी समितियों पर स्थापित जन सेवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को सिर्फ सरकारी प्रमाण पत्र मिलने के साथ कई अन्य उपयोगी सेवाएं भी मिल रही हैं। इसमें बिजली बिल जमा करने, मोबाइल रिचार्ज, जीवन बीमा प्रीमियम भरने और सबसे महत्वपूर्ण, आधार कार्ड से पैसा निकासी की सुविधा शामिल है।

दो समितियों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की भी स्थापना

गोरखपुर में दो बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर जन सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना भी कर दी गई है। एक जन औषधि केंद्र पिपराइच ब्लॉक के बी-पैक्स अगया तथा दूसरा कौड़ीराम ब्लॉक के बेलीपार बिस्टौली में स्थापित किया गया है। यहां स्थानीय स्तर पर ही सस्ती एवं न्यूनतम दर पर जेनरिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी में एक्सप्रेसवे व शहरी गांवों में बसेंगी टाउनशिप, स्कूल-कॉलेज बनेंगे
ये भी पढ़ें:यूपी में ईवी उतपादन को विस्तार देगा टाटा समूह, सीएम योगी से मिले चेयरमैन
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |