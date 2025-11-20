योगी सरकार ने देर रात किया प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस और 8 पीसीएस के तबादले किए

संक्षेप: यूपी में योगी सरकार ने देर रात प्रशासनिक फेरबदल किया। आईएएस और आठ पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं।आईएएस रमेश कुमार विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण से विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बनाए गए हैं।

योगी सरकार ने गुरुवार देर रात दो आईएएस और आठ पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं।आईएएस अफसर में रमेश कुमार विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण से विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शीलधर सिंह यादव विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाए गए हैं।

पीसीएस अधिकारियों में हरि प्रताप सिंह एसडीएम इटावा से एसडीएम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण , अरविंद कुमार मिश्रा प्रतीक्षारत से एसडीएम नोएडा, विशाल सारस्वत नवनियुक्ति को एसडीएम प्रशिक्षण अंबेडकर नगर बनाया गया है। स्वाति शुक्ला राजस्व परिषद से उप निदेशक बाल विकास पुष्टाहार, प्रतीत त्रिपाठी राजस्व परिषद् से एसडीएम रामपुर, संतोष कुमार ओझा राजस्व परिषद् से एसडीएम मिर्जापुर, विवेक राजपूत राजस्व परिषद से एसडीएम रायबरेली और प्रियंका एसडीएम बदायूं से एडीएम न्यायिक गौतमबुद्ध नगर बनाई गई हैं।

यूपी पुलिस में 23 पीपीएस अफसर का हुआ था ट्रांसफर इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ था। एक साथ 23 पीपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ था। तबादला सूची के अनुसार गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट से वाराणसी कमिश्नरेट के लिए स्थानान्तरणाधीन अपर पुलिस उपायुक्त बी.एस.वीर कुमार को गाजियाबाद में उपसेनानायक, 47 वीं वाहिनी पीएसी के पद पर नई तैनाती मिली। वहीं गाजियाबाद कमश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त सच्चिदानंद को लखनऊ एसएसएफ मुख्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया।