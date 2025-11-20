Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsYogi government made a late-night up administrative reshuffle, transferring 2 IAS and 8 PCS officers
योगी सरकार ने देर रात किया प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस और 8 पीसीएस के तबादले किए

योगी सरकार ने देर रात किया प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस और 8 पीसीएस के तबादले किए

संक्षेप:

यूपी में योगी सरकार ने देर रात प्रशासनिक फेरबदल किया। आईएएस और आठ पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं।आईएएस रमेश कुमार विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण से विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बनाए गए हैं।

Thu, 20 Nov 2025 11:42 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

योगी सरकार ने गुरुवार देर रात दो आईएएस और आठ पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं।आईएएस अफसर में रमेश कुमार विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण से विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शीलधर सिंह यादव विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीसीएस अधिकारियों में हरि प्रताप सिंह एसडीएम इटावा से एसडीएम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण , अरविंद कुमार मिश्रा प्रतीक्षारत से एसडीएम नोएडा, विशाल सारस्वत नवनियुक्ति को एसडीएम प्रशिक्षण अंबेडकर नगर बनाया गया है। स्वाति शुक्ला राजस्व परिषद से उप निदेशक बाल विकास पुष्टाहार, प्रतीत त्रिपाठी राजस्व परिषद् से एसडीएम रामपुर, संतोष कुमार ओझा राजस्व परिषद् से एसडीएम मिर्जापुर, विवेक राजपूत राजस्व परिषद से एसडीएम रायबरेली और प्रियंका एसडीएम बदायूं से एडीएम न्यायिक गौतमबुद्ध नगर बनाई गई हैं।

ये भी पढ़ें:पहली दिसंबर शुरू हो रही राहत देने वाली यह योजना, घर-घर जाएंगे बिजलीकर्मी
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अब इस डेट को होगी जारी, आयोग ने बढ़ाई लास्ट डेट

यूपी पुलिस में 23 पीपीएस अफसर का हुआ था ट्रांसफर

इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ था। एक साथ 23 पीपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ था। तबादला सूची के अनुसार गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट से वाराणसी कमिश्नरेट के लिए स्थानान्तरणाधीन अपर पुलिस उपायुक्त बी.एस.वीर कुमार को गाजियाबाद में उपसेनानायक, 47 वीं वाहिनी पीएसी के पद पर नई तैनाती मिली। वहीं गाजियाबाद कमश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त सच्चिदानंद को लखनऊ एसएसएफ मुख्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक डा.संजय कुमार फतेहगढ़ को उपसेनानायक, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर बनाया गया।इटावा के अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) के पद पर रहे सुबोध गौतम हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) बनाए गए। अब तक हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक रहे नृपेन्द्र को वाराणसी कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर निवेश कटियार को इसी पद पर लखनऊ में यूपी 112 में नई तैनाती मिली। यूपी 112, लखनऊ में अपर पुलिस अधीक्षक रहे दिनेश कुमार पुरी को अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) गोरखपुर बनाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ से अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), गोरखपुर हेतु स्थानांतरणाधीन संतोष कुमार-II का तबादला निरस्त कर दिया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today ips transfer in up अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |