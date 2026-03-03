यूपी को हरित प्रदेश बनाने में जुटी योगी सरकार, इस साल भी अभियान चलाकर करेगी यह बड़ा काम

यूपी को हरित प्रदेश बनाने में योगी सरकार जुटी है। अब वर्ष 2026 में भी अभियान चलाकर 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का बड़ा काम किया जाएगा। पिछले वर्ष 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए थे।

उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने में योगी सरकार जुटी हुई है। यूपी की योगी सरकार अब वर्ष 2026 में भी अभियान चलाकर 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का बड़ा काम किया जाएगा। यूपी में पिछले वर्ष 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए थे। देखा जाए तो योगी सरकार पिछले नौ वर्षों में 242 करोड़ पौधे लगा चुकी है। ग्रीन चौपाल लगाकर लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है।

बड़े पैमाने पर किए जा रहे पौधरोपण का ही नतीजा है कि उप्र का वनाच्छादन भी 559.19 वर्ग किलो मीटर बढ़ा है। बीते साल 9 जुलाई को एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए थे। पौधरोपण का प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। पांच जून को पर्यावरण दिवस हो या अन्य अवसर यूपी में पौधरोपण बड़े पैमाने पर किया जाता है। योगी सरकार ने पिछले साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच जन्में 18348 बच्चों को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट भी दिया और उनके अभिभावकों को सहजन व फल के पौधे भेंट किए।

15 हजार गांवों में अभी तक ग्रीन चौपाल का गठन किया जा चुका एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया। जिसकी सराहना पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी की। 15 हजार गांवों में अभी तक ग्रीन चौपाल का गठन किया जा चुका है। महीने में कम से कम एक बार ग्रीन चौपाल ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

2030 तक हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। बजट में सामाजिक वानिकी के लिए 800 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में खर्च होंगे। पौधशाला प्रबंधन योजना के लिए 220 करोड़ व राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना पर 189 करोड़ खर्च होंगे।