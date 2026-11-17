योगी सरकार यूपी के 26 जिलों के 517 गांवों में बड़ा काम करने जा रही है। इन इन गांवों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार जैसी योजनाओं पर एक साथ काम होगा।

उत्तर प्रदेश के इन गांवों में योगी सरकार बड़ा काम करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास के लिए राज्य सरकार के 18 विभाग मिलकर काम करेंगे। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत 26 जिलों और 47 ब्लॉकों के 517 गांव चिह्नित किए गए हैं। इन गांवों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार जैसी योजनाओं पर एक साथ काम होगा।

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र ने बताया कि चिह्नित गांवों में सोनभद्र के सर्वाधिक 176 गांव शामिल हैं। इसके अलावा बलिया के 61, ललितपुर के 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 तथा गाजीपुर के 26 गांव अभियान का हिस्सा हैं। मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांव चिह्नित हैं।

विकास की गति तेज करने का प्रयास किया जा रहा योगी सरकार का जोर गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के साथ आजीविका के अवसर बढ़ाने पर है। विभागों के बीच समन्वय से योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। विभागों के बीच समन्वय से योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने का प्रयास किया जा रहा है।

2 अक्टूबर 2024 को अभियान की हुई थी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में इसे प्रभावी बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन समेत विभिन्न विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों को योजनाओं से संतृप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है।