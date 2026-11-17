योगी सरकार 26 जिलों के 517 गांवों में 18 विभाग करने जा रहे बड़ा काम, चिह्नित किए गए ग्राम
योगी सरकार यूपी के 26 जिलों के 517 गांवों में बड़ा काम करने जा रही है। इन इन गांवों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार जैसी योजनाओं पर एक साथ काम होगा।
उत्तर प्रदेश के इन गांवों में योगी सरकार बड़ा काम करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास के लिए राज्य सरकार के 18 विभाग मिलकर काम करेंगे। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत 26 जिलों और 47 ब्लॉकों के 517 गांव चिह्नित किए गए हैं। इन गांवों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार जैसी योजनाओं पर एक साथ काम होगा।
जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र ने बताया कि चिह्नित गांवों में सोनभद्र के सर्वाधिक 176 गांव शामिल हैं। इसके अलावा बलिया के 61, ललितपुर के 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 तथा गाजीपुर के 26 गांव अभियान का हिस्सा हैं। मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांव चिह्नित हैं।
विकास की गति तेज करने का प्रयास किया जा रहा
योगी सरकार का जोर गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के साथ आजीविका के अवसर बढ़ाने पर है। विभागों के बीच समन्वय से योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। विभागों के बीच समन्वय से योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने का प्रयास किया जा रहा है।
2 अक्टूबर 2024 को अभियान की हुई थी शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में इसे प्रभावी बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन समेत विभिन्न विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों को योजनाओं से संतृप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है।
वाराणसी-आजमगढ़, मऊ और महोबा जल्द होंगे फाइलेरिया मुक्त
उधर, प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अंतिम दौर में है। कभी 51 जिलों के 782 ब्लाक तक फैली इस बीमारी का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। रामपुर फाइलेरिया मुक्त घोषित हो चुका है। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ व महोबा भी फाइलेरिया मुक्त होने के कगार पर हैं। 19 नवंबर से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान में अगर 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने में सफल रहे तो संक्रमण और घट जाएगा। यह कहना है राज्य फाइलेरिया अधिकारी डा. एके चौधरी का। मंगलवार को राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में उन्होंने बताया कि इस बार शुरू हो रहे एमडीए अभियान में 16 जिलों के 53 ब्लाक में ही फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संक्रमण किस स्तर पर घटा है। 412 ब्लाक नान एंडमिक हो गए हैं। इसके अलावा 149 ब्लाक में नाइट ब्लड सर्वे के दौरान संक्रमण काफी कम मिला है। सिर्फ 117 ब्लाक (फरवरी 2026 में 64 ब्लाक तथा नवम्बर 2026 में 53 ब्लाक) में एमडीए कराने की जरूरत पड़ी है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें